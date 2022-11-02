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دولي

تركيا: إعادة فتح ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية

تركيا: إعادة فتح ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إعادة فتح ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية، كما كان في السابق.

وقال إردوغان في تصريحاتٍ خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة: "أجريت أمس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأجريت اليوم اتصالاً مع الرئيس زيلينسكي بشأن ممر الحبوب"، وفق قناة (الميادين).

ويوم أمس، أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "ضرورة تخطي المشاكل المتعلقة بصفقة الحبوب من أجل استئناف تنفيذها".

وكانت موسكو أعلنت تعليق مشاركتها في المساهمة في تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بسبب الهجوم الذي شنته كييف في مياه سيفاستوبول.

كما وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أمس، إنّ "روسيا منحت الجانب الأوكراني فرصةً لتصدير الحبوب التي كان من المفترض أن تذهب إلى الدول الأكثر احتياجاً في أفريقيا وآسيا، فذهب نحو 4% منها فقط إلى هذه الدول، فيما ذهبت معظم الكميات إلى الدول الغنية في الاتحاد الأوروبي".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقتٍ سابق، إنّ قرار روسيا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب مرتبط بتهديد الممر البحري الإنساني، مؤكداً أنّ روسيا لا ترفض الصفقة، إنما تعلّق المشاركة فيها، إذ يتعيّن على أوكرانيا "ضمان عدم وجود تهديدات للسفن المدنية وسفن الإمداد الروسية".

وفي 22 تموز/ يوليو من العام الجاري، وقّعت في إسطنبول اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، والمساعدة على تصدير الحبوب الأوكرانية.

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