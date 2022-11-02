أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، عدة قرارات جديدة في ختام جلسته الأسبوعية.وأعلنت اللجنة، صرف قوائم جديدة من الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لأغراض العلاج، وأطفال الأنابيب، ومصاريف الجنازة.وقالت: "قررنا منح أولوية للمنتجات المصنعة محليا في كافة العطاءات والمناقصات الحكومية، دعما للمنتج الوطني وتشجيعا للقطاعات الانتاجية المحلية".ووافقت اللجنة على رؤية وزارة الاقتصاد الخاصة بالتعامل مع حماية الوكالات التجارية، كما وتخفيض قيمة رسوم تسجيل شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية وذلك دعماً للرياديين.وتابعت: "اعتمدنا التقرير النهائي لأعمال لجنة تكامل بيانات العاملين في مختلف القطاعات، بين الدوائر الحكومية، وتأجير عدد من قسائم الأراضي الحكومية لأغراض إنشاء مشاريع زراعية واستثمارية".وأفادت اللجنة أنها قررت إلغاء تخصيص عدد من الأراضي الحكومية، وذلك لمخالفتها شروط التخصيص، وتوفير الاحتياجات الطارئة لمراكز التدريب المهني خلال فصل الشتاء.وأكملت: "من ضمن القرارات تغطية نفقات مشروع إقامة المَعلْم التذكاري تكريما للمُعلِّم الفلسطيني".وختمت اللجنة: "تمت المصادقة على تقرير اللجنة العليا للتحول الرقمي الذكي الحكومي خلال عام، بالإضافة إلى إقرار خطة العمل للبدء بتسوية المنشآت التي تعيق استكمال تنفيذ منطقة (عنق الزجاجة) في مخيم الشاطئ".