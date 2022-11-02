الاحتلال يرفض الطلب الثالث للإفراج عن الأسير "أبو حميد"
رفض المحكمة العليا للاحتلال الطلب الثالث للإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد هو بمثابة "مصادقة نهائية" على إعدامه وقتله تحت مقصلة الإهمال الطبي.
وقالت وزارة الأسرى بغزة: إن "هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال يؤكد اشتراك أجهزة الاحتلال الأمنية والسياسية والقضائية في الجريمة التي يتعرض لها الأسير أبو حميد".
وأضافت: "أن القرار يفرض على الكل الفلسطيني أن يكثف من تحركاته الرسمية والشعبية لمواجهة آلة القتل الإسرائيلية بحق الأسرى".
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