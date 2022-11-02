الاحتلال يرفض الطلب الثالث للإفراج عن الأسير "أبو حميد"

رام الله - دنيا الوطنرفض المحكمة العليا للاحتلال الطلب الثالث للإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد هو بمثابة "مصادقة نهائية" على إعدامه وقتله تحت مقصلة الإهمال الطبي.وقالت وزارة الأسرى بغزة: إن "هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال يؤكد اشتراك أجهزة الاحتلال الأمنية والسياسية والقضائية في الجريمة التي يتعرض لها الأسير أبو حميد".وأضافت: "أن القرار يفرض على الكل الفلسطيني أن يكثف من تحركاته الرسمية والشعبية لمواجهة آلة القتل الإسرائيلية بحق الأسرى".