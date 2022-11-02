عاجل

  • المتحدثة باسم الخارجية الصينية: مستعدون للعمل مع الدول العربية لبناء تعاون صيني عربي من أجل مستقبل مشترك


شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يلتقي مجلس الزيت والزيتون والشركات العاملة

وزير الزراعة يلتقي مجلس الزيت والزيتون والشركات العاملة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير الزراعة رياض عطاري في مكتبه برام الله، اليوم الأربعاء، اجتماعا ضم مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، وعدد من الشركات الخاصة، والشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي، والمؤسسات الأهلية، والتجار والعاملين في قطاع الزيت والزيتون.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة وشركائها في القطاع الزراعي للوقوف على أسعار الزيت المتدنية في بعض المحافظات وآليات تسويق الزيت من خلال الشركات الفلسطينية.

وأبدت العديد من الشركات العاملة في قطاع الزيت والزيتون استعدادها لشراء وتسويق زيت الزيتون محليا وخارجيا بسعر لا يقل عن 25 شيكل للكغم، حيث سيتم الإعلان من خلال هذه الشركات عن شراء كميات من الزيت الفلسطيني بهدف التصدير للأسواق العالمية.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34; في ذكرى إعلان بلفور: شعبنا صامد على أرض وطنه متمسك بحقوقه وسينتصر

"الخارجية" في ذكرى إعلان بلفور: شعبنا صامد على أرض وطنه متمسك بحقوقه وسينتصر

اشتية يبحث تعزيز التعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي

اشتية يبحث تعزيز التعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

في ذكرى وعد بلفور.. فتوح يطالب بريطانيا بالاعتذار لشعبنا والاعتراف بفلسطين

في ذكرى وعد بلفور.. فتوح يطالب بريطانيا بالاعتذار لشعبنا والاعتراف بفلسطين

الاحتلال يرفض الطلب الثالث للإفراج عن الأسير &#34;أبو حميد&#34;

الاحتلال يرفض الطلب الثالث للإفراج عن الأسير "أبو حميد"

غنيم: الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية من أكبر التحديات التي تواجه تحقيق الأمن المائي

غنيم: الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية من أكبر التحديات التي تواجه تحقيق الأمن المائي

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بنظيره التونسي

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بنظيره التونسي

سلطة المياه تعلن رغبتها إنشاء سد مياه جسر الملاقي في نابلس

سلطة المياه تعلن رغبتها إنشاء سد مياه جسر الملاقي في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; في ذكرى إعلان بلفور: شعبنا صامد على أرض وطنه متمسك بحقوقه وسينتصر

"الخارجية" في ذكرى إعلان بلفور: شعبنا صامد على أرض وطنه متمسك بحقوقه وسينتصر

اشتية يبحث تعزيز التعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي

اشتية يبحث تعزيز التعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي

وزير الزراعة يلتقي مجلس الزيت والزيتون والشركات العاملة

وزير الزراعة يلتقي مجلس الزيت والزيتون والشركات العاملة

غنيم: الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية من أكبر التحديات التي تواجه تحقيق الأمن المائي

غنيم: الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية من أكبر التحديات التي تواجه تحقيق الأمن المائي

سلطة المياه تعلن رغبتها إنشاء سد مياه جسر الملاقي في نابلس

سلطة المياه تعلن رغبتها إنشاء سد مياه جسر الملاقي في نابلس

النقابات المهنية والعمالية في غزة توقّع ميثاق شرف لمواجهة التطبيع

النقابات المهنية والعمالية في غزة توقّع ميثاق شرف لمواجهة التطبيع

&#34;الديمقراطية&#34;: كلمة الرئيس تبون في قمة الجزائر كانت خطاباً فلسطينياً خالصاً

"الديمقراطية": كلمة الرئيس تبون في قمة الجزائر كانت خطاباً فلسطينياً خالصاً

بلدية غزة تتسلم 4 آليات جديدة للنفايات عبر صندوق البلديات

بلدية غزة تتسلم 4 آليات جديدة للنفايات عبر صندوق البلديات

منوعات

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

شاهد: سميرة عبدالعزيز تثير ضجة بما حدث معها بعد وفاة زوجها

شاهد: سميرة عبدالعزيز تثير ضجة بما حدث معها بعد وفاة زوجها

شاهد: إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول خبر حملها

شاهد: إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول خبر حملها

شاهد: دنيا بطمة ترفض مقارنتها بشيرين عبدالوهاب

شاهد: دنيا بطمة ترفض مقارنتها بشيرين عبدالوهاب

تعرف على الشرط الغريب الذي وضعته شيرين للزواج مرة أخرى

تعرف على الشرط الغريب الذي وضعته شيرين للزواج مرة أخرى

مودل روز تهاجم إحدى متابعاتها بسبب كلبها

مودل روز تهاجم إحدى متابعاتها بسبب كلبها

شاهد: حمزة نمرة يهدد (تويتر) بهذا الأمر

شاهد: حمزة نمرة يهدد (تويتر) بهذا الأمر

شاهد كيف أعلنت شهد برمدا عن حملها وجنس جنينها

شاهد كيف أعلنت شهد برمدا عن حملها وجنس جنينها

شاهد كيف دعمت هيفاء وهبي يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها

شاهد كيف دعمت هيفاء وهبي يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها

شاهد: إسعاد يونس تكشف عن إصابتها بشرخ في قدمها

شاهد: إسعاد يونس تكشف عن إصابتها بشرخ في قدمها

عربي

الأمين العام &#34;للتعاون الإسلامي&#34; يؤكد على المبادئ والقيم المشتركة بين المنظمة وجامعة الدول العربية

الأمين العام "للتعاون الإسلامي" يؤكد على المبادئ والقيم المشتركة بين المنظمة وجامعة الدول العربية

مجمع اللغة العربية يصدر توضيحًا بشأن إجازة الفعل &#34;اسْتَعْبَطَ&#34;

مجمع اللغة العربية يصدر توضيحًا بشأن إجازة الفعل "اسْتَعْبَطَ"

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق القمة العربية في العاصمة الجزائرية

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق القمة العربية في العاصمة الجزائرية