وزير الزراعة يلتقي مجلس الزيت والزيتون والشركات العاملة

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الزراعة رياض عطاري في مكتبه برام الله، اليوم الأربعاء، اجتماعا ضم مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، وعدد من الشركات الخاصة، والشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي، والمؤسسات الأهلية، والتجار والعاملين في قطاع الزيت والزيتون.ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة وشركائها في القطاع الزراعي للوقوف على أسعار الزيت المتدنية في بعض المحافظات وآليات تسويق الزيت من خلال الشركات الفلسطينية.وأبدت العديد من الشركات العاملة في قطاع الزيت والزيتون استعدادها لشراء وتسويق زيت الزيتون محليا وخارجيا بسعر لا يقل عن 25 شيكل للكغم، حيث سيتم الإعلان من خلال هذه الشركات عن شراء كميات من الزيت الفلسطيني بهدف التصدير للأسواق العالمية.