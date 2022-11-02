تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بنظيره التونسي

رام الله - دنيا الوطناجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع نظيره التونسي قيس سعيد، على هامش أعمال القمة العربية بنسختها الواحدة والثلاثين في الجزائر.وأطلع الرئيس، نظيره التونسي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.وبحث الرئيس عباس مع الرئيس التونسي، آخر التطورات في المنطقة، وعديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في المجالات كافة.وأشاد بمواقف تونس الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله.وحضر الاجتماع: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة.