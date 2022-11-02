سلطة المياه تعلن رغبتها إنشاء سد مياه جسر الملاقي في نابلس

ويعد المشروع المراد دراسته، ضمن خطة الحكومة الرامية إلى جمع مياه الأمطار من خلال سدود تخزين في مناطق مختلفة لاستخدامها بشكل أساسي في ري الأراضي الزراعية وحقن الفائض من المياه إلى طبقات المياه الجوفية.ويأتي الإعلان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وبعد استكمال الدراسات والاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، ويصب في صلب استراتيجية الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال واستثمار الموارد المائية على أفضل وجه.