سلطة المياه تعلن رغبتها إنشاء سد مياه جسر الملاقي في نابلس
أعلنت الحكومة الفلسطينية، من خلال سلطة المياه، عن رغبتها في الحصول على خدمة استشارية لإعداد دراسة الجدوى والتصميم التفصيلي لسد مياه جسر الملاقي في منطقة وادي الفارعة/محافظة نابلس، اليوم الأربعاء عبر الصحف ووسائل الإعلام المحلية.
ويعد المشروع المراد دراسته، ضمن خطة الحكومة الرامية إلى جمع مياه الأمطار من خلال سدود تخزين في مناطق مختلفة لاستخدامها بشكل أساسي في ري الأراضي الزراعية وحقن الفائض من المياه إلى طبقات المياه الجوفية.
ويأتي الإعلان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وبعد استكمال الدراسات والاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، ويصب في صلب استراتيجية الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال واستثمار الموارد المائية على أفضل وجه.
ويأتي الإعلان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وبعد استكمال الدراسات والاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، ويصب في صلب استراتيجية الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال واستثمار الموارد المائية على أفضل وجه.
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