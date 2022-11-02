شؤون فلسطينية

النقابات المهنية والعمالية في غزة توقّع ميثاق شرف لمواجهة التطبيع

النقابات المهنية والعمالية في غزة توقّع ميثاق شرف لمواجهة التطبيع
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
جرى اليوم الأربعاء، إطلاق والتوقيع على ميثاق الشرف لمواجهة التطبيع النقابي، والذي تم تحت رعاية حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع -فلسطين بالتعاون مع تجمع النقابات المهنية، بحضور ممثلين عن النقابات المهنية وقيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي.

وخلال كلمة له، أشاد باسم نعيم، رئيس حملة المقاطعة، بالجهود النقابية في مقاومة الاحتلال ومناهضة التطبيع، وبما تمثله من شريحة مجتمعية واسعة، وبضرورة أن تكون السد المنيع لمواجهة أي علاقة تطبيعيه مع الاحتلال.

من جانبه، أكد سهيل الهندي، رئيس تجمع النقابات المهنية في قطاع غزة على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية، ودور كل فلسطيني في الاشتباك مع الاحتلال لرفعت الوطن من موقعه ومجال عمله.

وبدوره، قال نقيب المهندسين الأردنيين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، م. أحمد الزغبي، في كلمة مسجله له، أنه يجب العمل على مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله على كل الأصعدة وتقديم كل الدعم له في سبيل مقاومة الاحتلال الصهيوني ومواجهة التطبيع.

ويتضمن الميثاق عدة بنوداً أهمها مقاطعة جميع المؤسسات الإسرائيلية، وفضح الاحتلال عالمياً، والعمل على نشر ثقافة مناهضة التطبيع في المجتمعات العربية والإسلامية، إضافة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات الداعمة للاحتلال.

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