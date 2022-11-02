شؤون فلسطينية

بلدية غزة تتسلم 4 آليات جديدة للنفايات عبر صندوق البلديات

بلدية غزة تتسلم 4 آليات جديدة للنفايات عبر صندوق البلديات
بلدية غزة
رام الله - دنيا الوطن
استلمت بلدية غزة 4 آليات جديدة للنفايات الصلبة (آليات ضاغطة)، عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ضمن مشروع توريد 8 مركبات ضاغطة للنفايات الصلبة لخمس بلديات من قطاع غزة وهم (غزة، الزهراء، بيت لاهيا، أم النصر، المغراقة).

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مركز رشاد الشوا الثقافي التابع للبلدية، برعاية الرئيس محمود عباس، حضره وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ورئيس اتحاد بلديات قطاع غزة رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، والمحافظ أحمد نصر، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية م. محمد الرمحي، ورؤساء بلديات قطاع غزة، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي ومكتب الصندوق في غزة والبلديات المختلفة.

وشكر السراج وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية على دعمهم ومساندتهم لبلديات قطاع غزة بتوفير هذه الآليات الجديد خاصة وأن هذه البلديات تعاني منذ سنوات طويلة بسبب أسطول الآليات المتهالكة لديها والتي تزيد أعمارها عن 30 عامًا، وتشكل عبئًا كبيرًا على كاهل البلديات في عمليات الصيانة.

وأوضح أن البلديات تعمل على تذليل العقبات التي تواجه عملية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الذي يقدمه صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وتسعى لإحداث نقلة نوعية في العمل وتحقق أهداف ملموسة في تحسين الخدمات لاسيما وأن هذه الآليات من شأنها الإسهام في تعزيز دور البلديات في مجال النظافة وتحسين الوضع البيئي.

من جانبه، أكد الصالح أن الحكومة تبذل جهدًا في سبيل القيام بواجبها ومسؤوليتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني عامة وأبناء قطاع غزة خاصة، وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية وصيانة لشبكات الصرف الصحي وتطوير قطاع النفايات وإعادة الإعمار، شاكرًا الجهات الداعمة على تمويل هذا المشروع الهام الهادف إلى تحسين خدمات النظافة.

بدوره، قال المحافظ نصر ممثلاً عن الرئيس محمود عباس: "إننا نعمل على تخفيف العبء عن بلديات قطاع غزة من خلال توفير هذه الآليات ودعم مشاريع مختلفة في مختلف القطاعات"، مؤكداً على ضرورة التعاون بشكل جدي لخدمة المواطن الغزي.

من جهته، شدد المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك لمحافظتي غزة والشمال م. عبد الرحيم أبو القمبز، على أهمية دعم مشاريع قطاع النفايات الصلبة وتوفير الاحتياجات اللازمة للحفاظ على البيئة والصحة العامة في قطاع غزة، مشيرًا إلى احتياجات المجلس من آليات ومعدات ومستلزمات للقيام بأداء واجباته على أكمل وجه، شاكراً الوزارة والصندوق على تعاونهم في توفير الآليات الجديدة.

وفي نهاية الاحتفال؛ سلم وزير الحكم المحلي ومدير عام الصندوق، رئيس بلدية غزة مفاتيح 4 آليات ضاغطة جديدة، كما وسلم رؤساء بلديات الزهراء وبيت لاهيا وأم النصر والمغراقة مفاتيح الآليات الأربعة الأخرى.

وكانت بلدية غزة قد لجأت إلى جمع النفايات الصلبة من خلال استخدام عربات تجرها الحيوانات بسبب النقص الحاد في عدد الآليات نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع الاحتلال إدخال آليات جديدة منذ أكثر من 20 عاماً.

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