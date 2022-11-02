شؤون فلسطينية

"حنّا": نتمنى من القمة العربية ألا تكون مقصورة على الخطابات هنالك حاجة لمواقف عملية

"حنّا": نتمنى من القمة العربية ألا تكون مقصورة على الخطابات هنالك حاجة لمواقف عملية
رام الله - دنيا الوطن
 قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن "رسالتنا الى القمة العربية المنعقدة في الجزائر وهي بلد المليون شهيد بضرورة عدم الاكتفاء باطلاق البيانات والخطابات والتي لا نقلل من اهميتها ولكنها يجب ان تكون مقرونة بالافعال".

وتابع: "نتمنى أن تكون هنالك كلمات اقل وافعال اكثر وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ناهيك عن مسألة ترتيب الاوضاع العربية الداخلية والعمل على توحيد الامة من محيطها الى خليجها وان تكون البوصلة دائما في الاتجاه الصحيح نحو فلسطين".

وأكد أن: "بلد المليون شهيد التي تستضيف هذه القمة العربية نتوقع منها شيئا تجاه القدس التي تُستهدف اليوم اكثر من اي وقت مضى كما ونتوقع ايضا ان يكون لهذه القمة دور في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتعزيز الموقف المبدئي الذي يقول بأن فلسطين هي قضية العرب الأولى".

وأكمل: "وحدة العرب هي قوة لهم في دفاعهم عن قضاياهم العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين ، ونتمنى ان تساهم القمة في لم الشمل العربي وتوحيد الصفوف وتصويب البوصلة نحو الاتجاه الصحيح".

وختم: "أتمنى ألا اكون مفرطا في التفاؤل مع تمنياتنا بأن تنجح هذه القمة التي تستضيفها ارض الشهداء والتي عملت وساهمت من اجل انهاء الانقسامات الفلسطينية التي نتمنى ان تزول كما ان القيادة السياسية في هذا البلد تشدد دائما على مركزية القضية الفلسطينية".

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