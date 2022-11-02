الاحتلال ينفذ عمليات تجريف ويسلم اخطارات هدم بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطننفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، اعتداءات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تنوعت ما بين عمليات التجريف وتسليم إخطارات هدم لممتلكات فلسطينية.وقامت آليات الاحتلال بتجريف الأراضي الفلسطينية في قرية قصرة قضاء نابلس، فيما جرى تسليم إخطار هدم بركس في خربة يرزا شرق طوباس.ووجهت قوات الاحتلال أمرا نهائيا بإيقاف بناء وهدم "بركس"، تعود ملكيته للمواطن إسماعيل دراغمة، وذلك خلال سبعة أيام، ويستخدم البركس لتربية الماشية، وتبلغ مساحته 70 متراً مربعاً.في غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة حبلة، جنوب شرق مدينة قلقيلية.وشرعت قوات الاحتلال بوضع مكعبات اسمنتية على مدخل البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت مركبات المواطنين وفتشت المركبات، ودققت في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة حركة السير والتسبب بأزمة خانقة.جاء ذلك عقب استشهاد المواطن حباس عبد الحفيظ يوسف ريان، بعد تنفيذه عملية دهس قرب رام الله، وأسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة.وشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة اعتقال طالت العديد من المواطنين، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.