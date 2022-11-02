مركز فلسطين: (595) حالة اعتقال خلال أكتوبر بينهم 22 امرأة و76 طفل وشهيد



وبين الأشقر ان عدد شهداء الحركة الاسيرة ارتفع خلال الشهر الماضي ليصل الى 231 شهيداً بارتقاء الأسير "محمد ماهر تركمان" من جنين نتيجة تعرضه لإطلاق نار حين اعتقاله، واصابته بجراح خطرة، وعدم تقديم رعاية طبية حقيقة وإهمال علاجه، خلال وجوده في المستشفى مصاباً برصاص الاحتلال الى ان ارتقى شهيداً بعد 40 يوماً على اعتقاله، ولا زال الاحتلال يحتجز جثمانه ويرفض تسليمه لذويه، مما رفع عدد جثامين شهداء الحركة الأسيرة المحتجزة الى 10 أسري.



وكشف الأشقر ان الاسيرات الفلسطينيات في سن الدامون تعرضن خلال الشهر الماضي الى عقوبات متعددة من بينها منع التواصل مع أهاليهم عبر الهواتف العمومية، وذلك بعد ان خاضت الاسيرات خطوات احتجاجية بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام تضامناً مع زميلتهن الأسيرة " ازهار عساف" بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إهمال إدارة السجون لوضعها الصحي، ومماطلتها في نقلها إلى المستشفى رغم مطالبة الاسيرات.



وكانت إدارة سجن الدامون قد عزلت بداية الشهر الماضي الأسيرتين نوال فتيحة من القدس، وأزهار عساف من رام الله، في زنازين العزل الانفرادي في ظروف قاسية وغير إنسانية، الامر الذي أدى الى تفاقم حالة الأسيرة عساف حيث تعانى من تلف بالأعصاب بنسبة 70% ومشاكل فى السمع والبصر.



وبيَّن الاشقر ان محاكم الاحتلال واصلت تصعيدها خلال شهر اكتوبر الماضي في اصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (220) قراراً إدارياً، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، من بينها (85) أمر جديد، و(135) أمر تجديد لفترات أخرى وصلت الى المرة الخامسة لبعض الاسرى ليرتفع عدد الأوامر الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري الى ما يزيد عن (1700) قرار إدارى.



رام الله - دنيا الوطنقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن "سلطات الاحتلال صعدت خلال شهر أكتوبر الماضي من حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز (595) حالة اعتقال بينهم 76 طفلاً، و22 سيدة".وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن قوات الاحتلال ضاعفت خلال الشهر الماضي من عمليات الاقتحام للمدن والبلدات الضفة الغربية والقدس، بهدف وقف عمليات المقاومة التي زادت في الأسابيع الأخيرة، وخلال الاقتحامات صعدت من عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين حيث شهدت ارتفاع عن الشهر الماضي بأكثر من30%.ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 5 صيادين من عائلة الهسي خلال عملهم مقابل منطقة السودانية شمال القطاع، أطلقت سراح 4 منهم على معبر إيرز في اليوم التالي لاعتقالهم، بينما أبقت على الصياد الخامس "احمد الهسي" حيث يتلقى العلاج في مشافي الاحتلال نتيجة اصابته بالرصاص في قدمه.مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" قال إن الاحتلال واصل خلال شهر تشرين الاول الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، حيث رصد 76 حالة اعتقال لقاصرين، أصغرهم الطفل " إسحق شاهين" (10 سنوات)، أثناء مشاركة عائلته في قطف ثمار الزيتون في منطقة تل الرميدة وسط الخليل.بينما اعتقلت 22 سيدة وفتاة، منهم 18 من مدينة القدس بينهم والدة الشهيد "عدي التميمي" منفذ عملية شعفاط، وأفرج عنها بكفالة مالية قيمتها ٣ آلاف شيقل والإبعاد عن شعفاط لمدة شهر، وحبس منزلي أسبوعين.بينما اعتقلت عناصر إدارة سجن ريمون الفتاة أسيل الطيطي (23) عامًا من سكان مخيم بلاطة خلال زيارة شقيقها الأسير "سبع الطيطي" في سجن رامون، وادعت انها طعنت مجندة وأصابتها بجراح، إضافة الى اعتقال والدتها ختام الطيطي، وتم تمديد اعتقالها عدة مرات وعزل شقيقها "سبع" حيث يخوض اضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار عزله.بينما اعتقلت قوات الاحتلال طالبة الماجستير في جامعة النجاح الوطنية عزيزة يوسف سلمان (24 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويها في طولكرم، واعتقلت الفتاة رغد الفنّي من مدينة طولكرم على أحد الحواجز خلال سفرها الى رام الله، واعتقلت الفتاة "زمزم يحيى القواسمي" (17عاماً) من الخليل على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء.وأشار الأشقر الى ان سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال أكتوبر الماضي من عمليات الاعتقال بحق المقدسيين حيث وصلت حالات الاعتقال الى أكثر من 290 حالة بينهم 41 طفلا و18 امرأة وفتاة، بينهم "كفاح النتشة" والدة الأسير المقدسي "إبراهيم النتشة" المحكوم بالسجن 11 عاماً، وافرج عنها بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة بالقدس 25 يوما ودفع غرامة بقيمة 700 شيكل.ومن بين الأطفال 10 قاصرين لا تتجاوز أعمارهم 12 عام، وتركزت الاعتقالات بواقع 110 حالة اعتقال في المسجد الأقصى ومحيطه والشوارع القريبة، تلاها بلدات شعفاط والعيسوية وسلوان.بينما أصدرت محاكم الاحتلال ١١ أمرا بالاعتقال الإداري لأسرى مقدسيين، وأصدرت 48 أمر إبعاد منها 28 عن المسجد الأقصى المبارك، طالت 6 نساء، و5 أوامر إبعاد عن مدينة القدس.كما أصدرت سلطات الاحتلال خلال أكتوبر 29 أمرا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين من كل الفئات تراوحت بين عدة أيام وفترة مفتوحة، وخضع لهذه العقوبة 8 أطفال و4 نساء.