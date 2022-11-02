المطران "حنا": لم نراهن على نتائج الانتخابات الإسرائيلية فالعنصرية هي ذاتها



وتابع أن "الذي يحكم في اسرائيل انما هو الفكر الصهيوني العنصري ولا نتوقع في يوم من الايام ان يتغير وان يتبدل هذا الواقع وان تتحول اسرائيل الى حمامة سلام".



وأكمل: "لن نتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني في الماضي فحسب فالنكبات والنكسات التي تعرض لها شعبنا ما زالت ماثلة امامنا وما يحدث اليوم من مظالم بحق شعبنا الفلسطيني انما يعتبر استمرارية لهذه السياسة ولهذا القمع والظلم والاستبداد الممارس بحق شعب يريد ان يعيش بحرية وسلام في وطنه".



وختم: "لا نتوقع ان يتغير شيء نحو الافضل في اسرائيل بل الذي يجب ان يتغير هو واقعنا العربي وواقعنا الفلسطيني".









رام الله - دنيا الوطنقال المطران، عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم إننا "لم نراهن في يوم من الايام على ان هنالك شيئا سوف يتغير بعد الانتخابات الاسرائيلية الداخلية .لا نتوقع شيئا افضل وليس عندنا اوهام وليست لدينا رهانات لا بل ما نلحظه هو ازدياد لقوة المتطرفين العنصريين المعادين للعرب والفلسطينيين".