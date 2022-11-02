لبنان: اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز نتنياهو

وقال ميقاتي إن "الضمانات الأمريكية تعني أن لبنان غير خائف من احتمال إلغاء اتفاق الحدود البحرية، إذا فاز نتنياهو في الانتخابات". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)



وكان نتنياهو قد هدد يوم الاثنين الماضي، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان والذي وصفه بِـ "اتفاق استسلام آخر"، إذا فاز في الانتخابات، قائلاً: "سأتعامل مع الاتفاق تمامًا كما تعاملت مع اتفاق أوسلو".





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، على استمرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حتى مع فوز رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، في الانتخابات.