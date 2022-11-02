غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة المتهم حسام عبد العال محمد دغمش، هوية رقم (416533772) سكان غزة، والمتهم رياض ناصر محارب مطر، هوية رقم (800180739) سكان الوسطى، عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 02/11/2022م، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبران فارّين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهما غيابياً.وأكدت أنه على كل من يعلم بمحل وجودهما أن يخبر عنهما، معتبرةً من لا يبلغ عنهما متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.