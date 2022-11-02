الرئيس عباس: سنعيد النظر بمجمل العلاقات مع إسرائيل وحريصون على إنجاز جهود الجزائر للمصالحة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، على أن الاحتلال الإسرائيلي يصرعلى تقويض حل الدولتين ويتصرف فوق القانون، لافتًا إلى أنه يستند في ذلك إلى صمت دولي.وقال الرئيس عباس، إن "الاحتلال مستمرٌ في الاستيطان وسرقة الأراضي واحتجاز الأموال وإصدار القوانين العنصرية وحصار قطاع غزة الجائر ومخيمات بالضفة"وتابع: "الاحتلال مستمرٌ في استباحة قدسية المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وفي غيرها من الجرائم التي تنتهك القانون الدولي".وأكمل: "نأمل في تنفيذ مبادرة السلام العربية ونيل المزيد من اعتراف الدول الأوربية بدولتنا والحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة".وشدّد على ضرورة: "توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني أمام ممارسات البطش الإسرائيلية".وقال الرئيس عباس، إننا "نتطلع إلى دعمكم لتشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت في حق الفلسطينيين بعد وعد بلفور"كما وطالب بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي وشبكة الأمان العربية لدعم فلسطين، وتطبيق قرار توفير الدعم لمدينة القدس التي تتعرض لأشرس حملة إسرائيلية لتهويدهاوتتواصل أعمال القمة العربية لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الجزائرية، في دورتها الاعتيادية الحادية والثلاثين، تحت عنوان قمة "لمّ الشمل"، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.وتأتي القمة العربية في الجزائر بعد توقف نحو ثلاث سنوات حيث كان مقررا عقدها في آذار/ مارس 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لجائحة "كورونا"، وهي الرابعة التي تستضيفها الجزائر، وكانت أول قمة استضافتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 1973، فيما كانت الأخيرة عام 2005.