شؤون فلسطينية

الشرطة البحرية تحبط محاولة تهريب 120 فرش حشيش عبر بحر رفح

الشرطة البحرية تحبط محاولة تهريب 120 فرش حشيش عبر بحر رفح
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت إدارة الشرطة البحرية في غزة، فجر اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 120 فرش حشيش إلى قطاع غزة عبر الحدود البحرية لمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت "البحرية" في تصريح صحفي، إنها تلقت معلوماتٍ بوجود كمية من المواد المخدرة في عرض البحر معدة للتهريب إلى داخل قطاع غزة، لافتةً إلى أنها تابعت الإشارة على الفور وباشرت البحث والتحري.

وأضافت أنها سّيرت قوة من خفر وأمن السواحل لإجراء عمليات البحث في عرض بحر منطقة رفح، حيث تم ضبط الكمية المذكورة طافية على وجه الماء على بُعد 10 أميال بحرية من الشاطئ.

ولفتت أنه تم التحرز على الكمية المذكورة وإحالتها إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، في حين تستمر عمليات المتابعة لتفاصيل وحيثيات عملية التهريب لضبط من يقف خلفها.

بدوره، أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح أن الشرطة "تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات تهريب المواد المخدرة عبر جميع منافذ قطاع غزة، البرية والبحرية".

جاء ذلك، خلال تكريم صلاح قيادة الشرطة البحرية في مكتبه، صباح الأربعاء؛ تقديراً لجهودها في كشف عملية التهريب وإحباطها.

وشدّد صلاح على أن الشرطة البحرية مستمرة في التأمين والمراقبة الحثيثة للشريط الساحلي لقطاع غزة؛ لمنع أي محاولات للتهريب وتهديد أمن وسلامة المجتمع.

وأثنى مدير عام الشرطة على جهود "البحرية"، مُثمناً في الوقت ذاته جهود جميع إدارات جهاز الشرطة ومكوناته، التي تعمل باستمرار على تعزيز استقرار الحالة الأمنية وحفظ السلم الأهلي والمجتمعي.




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