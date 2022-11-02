حنا: نتمنى من القمة العربية الا تكون مقصورة على الخطابات والبيانات



وأضاف: "نتمنى ان تكون هنالك كلمات اقل وافعال اكثر وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ناهيك عن مسألة ترتيب الاوضاع العربية الداخلية والعمل على توحيد الامة من محيطها الى خليجها وان تكون البوصلة دائما في الاتجاه الصحيح نحو فلسطين".



وتابع: إن "بلد المليون شهيد التي تستضيف هذه القمة العربية نتوقع منها شيئا تجاه القدس التي تُستهدف اليوم اكثر من اي وقت مضى كما ونتوقع ايضا ان يكون لهذه القمة دور في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتعزيز الموقف المبدئي الذي يقول بأن فلسطين هي قضية العرب الاولى".



وشدد على أن "وحدة العرب هي قوة لهم في دفاعهم عن قضاياهم العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين ، ونتمنى ان تساهم القمة في لم الشمل العربي وتوحيد الصفوف وتصويب البوصلة نحو الاتجاه الصحيح".



وأردف: "أتمنى الا أكون مفرطا في التفاؤل مع تمنياتنا بأن تنجح هذه القمة التي تستضيفها ارض الشهداء والتي عملت وساهمت من أجل إنهاء الانقسامات الفلسطينية التي نتمنى أن تزول كما ان القيادة السياسية في هذا البلد تشدد دائما على مركزية القضية الفلسطينية".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم: بأن "رسالتنا الى القمة العربية المنعقدة في الجزائر وهي بلد المليون شهيد بضرورة عدم الاكتفاء باطلاق البيانات والخطابات والتي لا نقلل من اهميتها ولكنها يجب ان تكون مقرونة بالافعال".