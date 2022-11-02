(حماس) تعلّق على احتمالية عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

خاص دنيا الوطن - رزان أبو زيدعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على لسان الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع، اليوم الأربعاء، على احتمالية عودة رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب (الليكود) اليميني، بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية.وقال القانوع: "نحن في حركة حماس لا نعول بالمطلق على أي حكومة قادمة ولا رئيس حكومة ونعتبر أن أي حكومة قادمة هي نتاج مشروع صهيوني محتل على أرضنا الفلسطينية".وأضاف في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أن "كل وزراء الاحتلال وقادة الاحتلال هم قادة مجرمون وأيديهم ملطخة بدماء شعبنا الفلسطيني وليس أمام شعبنا من خيار أمثل وأنجع إلا مقاومة هذا الاحتلال الصهيوني بكل مكوناته".ولفت الناطق باسم حركة حماس إلى أن "ميول الاحتلال واتجاهات الاحتلال ومجتمعه الصهيوني إلى مزيد من التطرف لن يقابَل إلا أيضا بصمود أسطوري من شعبنا الفلسطيني وبسالة واستشراس من المقاومة الفلسطينية حتى كنسه عن الأراضي المحتلة".