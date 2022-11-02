(كوشان بلدي) ‏تقدم رسالة احتجاج وإدانة بذكرى وعد بلفور

رام الله - دنيا الوطنتقدمت مبادرة (كوشان بلدي) والتي ترعاها دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية برسالة احتجاج وإدانة ضد الحكومة البريطانية على قيام حكومة بريطانيا وعلي رأسها وزير خارجيتها الأسبق آرثر جيمس بلفور عام ١٩١٧ بإعطاء وعد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وتقديم الدعم الشامل لليهود بتنفيذ هذا الوعد على أرض فلسطين ودعمهم لوجستيا لتنفيذ هذا الأمر.وقالت المبادرة إن على بريطانيا وحكومتها التراجع والاعتذار رسميا للشعب الفلسطيني ووقف كل أشكال الدعم لدوله الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي ارتكبت ولحقت بهم طيلة سنوات الاحتلال إلى يومنا هذا.