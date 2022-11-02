حرب: فلسطين تولي اهتمام كبير بحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطنافتتح وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب دورة تدريبية لموظفي وحدات الشكاوى في وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية بحضور نائب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن العميد رائد طه ورئيس قسم بناء القدرات في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نيل توبن وقائم بأعمال مدير الشكاوى في الوسط مها البابا وعن فريق الدعم البريطاني رانية عياش.أكد يوسف حرب أن العدالة في أي مجتمع هي أساس استقرار الدولة وتطورها وازدهارها وان دولة فلسطين تولي اهتماما بحقوق الإنسان وحرياته، مبينا أن وزارة الداخلية تعتمد على وسيلة تلقي الشكاوى كأحد الوسائل الرقابية الفعالة لحماية حقوق الإنسان.أشار حرب إلى أهمية توعية المواطنين بأهمية تقديم الشكاوى وعلاقة ذلك بحقوقهم في الحصول على خدمة افضل وفي حقهم في ممارسة المساءلة المجتمعية، إضافة إلى أهمية تعزيز تواصل وحدات الشكاوى مع بعضها البعض، فضلا عن التركيز على تعزيز ثقة المواطن في وحدات الشكاوى في المؤسسة الأمنية.تأتي هذه الدورة بهدف تطوير العمل وتحسين طرق التعامل مع الشكاوى ومعالجتها بجدية تنظيما للقوانين الإجرائية التي تنظم عمل الشكاوى وحقوق الإنسان والمسائلة لتعزيز قدراتهم على تلقي الشكاوى ومعالجتها وفقاً لنظام الشكاوى.