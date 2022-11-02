غنام تطلع وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي على آخر المستجدات











أطلعت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، اليوم الثلاثاء، وفداً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، على آخر المستجدات في الشأن الفلسطيني، واصفة الحالة بالصعبة جراء إمعان الاحتلال وتماديه باستهداف أبناء شعبنا على امتداد الأرض الفلسطينية .جاء ذلك خلال استقبال المحافظ غنام للوفد الذي ضم عضوي مجلس قيادة الحزب توماس هامرباري، وليندا يوهانسون، بالإضافة الى الأمين العام المنتخب لعدد من المنظمات الحقوقية السويدية هيلين سفاستيك، وبحضور ظريفة المالكي منسقة مؤسسة اولف بالمة في فلسطين، وفرج الزيود مسؤول ملف أوروبا في مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح .وتطرقت غنام إلى اعتداءات وإرهاب عصابات المستوطنين المتواصلة بحق شعبنا والتي تتصاعد في موسم قطف الزيتون، مشيرة الى المعاناة اليومية للأسرى في سجون الاحتلال وآخر تطورات ملفهم في الأشهر الأخيرة، خاصة تدهور الحالة الصحيةللأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد.وبينت د.غنام على أن المجتمع الدولي يتبع سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين إذا تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية ما سمح لدولة الاحتلال بالتمادي ومواصلة ارتكاب الجرائم، مشددة على ضرورة تحرك العالم جديا كما يحدث مع الحربفي اوكرانيا لتشكيل ضغط على إسرائيل.وأشارت المحافظ، الى الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى اليوم برائحة الدم الفلسطيني الذي يسفكه قادة الاحتلال يومياً ارضاءً للناخب المتعطش لمزيد من القتل والإرهاب الذي يطال كل ما هو فلسطيني، مؤكدة على أن إرادة شعبنا العصية على الانكسار هي السبب في البناء والتطوير المتواصل برغم كافة العراقيل التيتضعها دولة الاحتلال.كما تحدثت د.غنام عن المراة الفلسطينية التي تتميز في كافة الميادين، والتي تصر على التحدي والتقدم والمساهمة في بناء مجتمعنا رغم ما تعانيه بفعل الاحتلال وسياساته القمعية التي تطال كل شيء على أرضنا. مشيرة إلى استهداف الاحتلال مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية واغلاق عدد منها وحظر عملها بما يخالف كافة القوانين الدولية .كما كرمت د.غنام الوفد الضيف مؤكدة على استعداد المحافظة التام للتعاون في كافة المجالات وتسهيل مهمة الوفد معبرة عن فخرها بكافة الأصدقاء الداعمين لحقوق شعبنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .بدوره شكر الوفد المحافظ غنام على الاستقبال مؤكداً دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والانعتاق من الاحتلال، وأن الحزب على استعداد كامل لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني في العديد من المجالات.