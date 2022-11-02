مجدلاني نثمن مواقف الجزائر الكبيرة والمعبرة عن أرقى أشكال التضامن الأخوي مع الشعب الفلسطيني



وأضاف مجدلاني: في برقيات تهنئة لكلا من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعجي أبو الفضل، حزب المستقبل، الأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد، في حركة البناء الوطني الجزائرية، حزب التجديد والتنمية ، حزب التحالف الوطني للتغيير، حزب العمال الجزائري، حزب القوى الاشتراكية، حزب المحافظين، حزب جيل جديد، "بمناسبة الذكرى الثامنة والستون لاندلاع الثورة التحريرية في الجزائر التي خاض خلال الشعب الجزائري الشقيق ثورته المباركة في مجابهة قوى الاستعمار الفرنسي، وحررت الجزائر من نير المستعمرين الغاصبين، وحققت الحرية والاستقلال للجزائر التي قدمت أكثر من مليون ونصف المليون شهيد".



وتوجه بالتحية والتقدير للشعب الجزائري، وأن "نوجه لكم التهاني الحارة، و اننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ونحن نحتفل معكم بهذه الذكرى الخالدة والمجيدة، نعتبر عن تقديرنا الكبير للجزائر وقيادتها الحكيمة وحركتها الوطنية المخلصة ومواقفكم الشجاعة والتاريخية والثابتة في دعم واسناد القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني على طريق الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".



رام الله - دنيا الوطنثمن الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني مواقف الجزائر الكبيرة والمعبرة عن أرقى أشكال التضامن الأخوي مع الشعب الفلسطيني، والذي تجلى في احتضان جولات الحوار الوطني الفلسطيني، وتنظيم مؤتمر لم الشمل الفلسطيني على أرض الجزائر برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومواصلة الجهود دائماً لدعم واسناد القضية الفلسطينية، والذي عبر عنه من اطلاق اسم (فلسطين) على القمة العربية التي اتنطلق اليوم اعمالها في الجزائر .