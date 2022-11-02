الضمير تطالب بالإفراج عن المواطن الجعفراوي بعد اتهامه بالإساءة "للقرضاوي"

رام الله - دنيا الوطنقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها تتابع قضية توقيف المواطن ناهض نمر الجعفراوي، سكان مدينة غزة منذ اللحظات الأولي لتوقيفه في مركز توقيف الرمال (شرطة العباس)، مطالبة النائب العام بالإفراج الفوري عنه.وفقاً للمعلومات المتوفرة لدي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فقد تم توقيف المواطن الجعفراوي يوم الاثنين الموافق 31/10/2022 م على خلفية إعادة نشر (صورة كاريكاتير عن الشيخ يوسف القرضاوي) على صفحته الخاصة منشورة على عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إرسال عدة مذكرات حضور له من قبل قسم التحقيق لدي شرطة العباس، حيث تم توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة بناءاً على شكوى مقدمه ضده.وأوضحت الضمير أنها قامت الثلاثاء بزيارته داخل نظارة شرطة العباس والحصول على الافادات اللازمة حول التوقيف والاطمئنان على صحته حيث انه يبلغ من العمر 69 عاماً ومريض بعدة أمراض منها السكرى، دعامات في الكبد، تضخم طحال.كما قامت الضمير بإرسال مذكرة إلى الدكتور محمد النحال – النائب العام بشأن توقيف ناهض الجعفراوي وطالبت فيها بضرورة الافراج الفوري عنه.واعتبرت بأن اعتقال الجعفراوي وتوقيفه يمس الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي تنص على حرية الرأي والتعبير وتتخوف بان تكون هذه الاجراءات والقيود الهدف منها هو تقيد حرية الراي والتعبير، كما ان ما تم نشره هي صورة (كاريكاتير) منشورة أساسا على صفحات التواصل الاجتماعي وليست من تصميمه وقد قام بحذفها بعد مرور ساعتين على نشرها.وطالبت الضمير النائب العام بالإفراج عن الموقوف ناهض الجعفراوي، مؤكدة على مطالبة النيابة العامة بالتحقيق بالجرائم الإلكترونية في الحدود الضيقة وعدم التوسع فيها احتراما للحق في حرية الرأي والتعبير.