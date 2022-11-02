شؤون فلسطينية

الشعبيّة: نتائج انتخابات (كنيست) تعكس التوجهات اليمينيّة والفاشيّة للمجتمع الإسرائيلي

الشعبيّة: نتائج انتخابات (كنيست) تعكس التوجهات اليمينيّة والفاشيّة للمجتمع الإسرائيلي
الجبهة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أنّ نتائج الانتخابات الأولية داخل إسرائيل لا تحمل جديدًا، فهي تعبير جلي عن الخارطة السياسيّة الحزبيّة فيه، وتعكس التوجهات اليمينيّة والفاشيّة للمجتمع الإسرائيلي العنصري.

وأكَّدت الشعبيّة، أنّه لا فرق بين معسكري اليمين المتصارعين في ضوء تشابه برامجهما ومواقفهما وخصوصًا من القضية الفلسطينيّة، ولكن صعود الأكثر عنصرية من المتطرفين والفاشيين وتقدّمهم في هذه الانتخابات، وتغلغلهم في مؤسسات صنع القرار السياسي"الإسرائيلي يوجّه صفعة قوية للمراهنين على أي حلولٍ سلميةٍ مع الاحتلال المتطرّف.

ورأت الشعبيّة، أنّ برامج الأحزاب الإسرائيلية والقائمة على العنصرية ومشاريع الاستئصال والتهويد والاستيطان ظلّت على الدوام ثقافة سائدة، ومرتكزًا لحكومات الاحتلال المتعاقِبة للاستمرار في جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني، وتكريس واقع الاحتلال على الأرض، وعلى امتداد قيام هذا الاحتلال لم نشهد أي تغير في السياسة الإسرائيلية، فقد كان هناك دومًا تنافس بين الأحزاب على تحقيق الأهداف القائمة على الإرهاب والعدوان ومصادرة الأرض.

وأشارت الشعبيّة إلى أنّ المُشاركة العربيّة في هذه الانتخابات تضليل للرأي العام العالمي والمتضامنين مع شعبنا والمقاطعة الدوليّة، وتصويرٌ لهذا الاحتلال على أنّه ديمقراطيّ، وليس كيانًا احتلاليًا استيطانيًا عنصريًا، موجهةً التحيّة لكل المقاطعين لهذه الانتخابات الذين انحازوا إلى شعبهم ضد مؤسّسة الاحتلال للتشريع العنصري الاستعماري ومجازره ضد شعبنا، والذين كثّفوا بهذا الموقف، الرفض المطلق لوجود الاحتلال ذاته بكل مؤسّساته وتعبيراته على أرضنا التاريخيّة في فلسطين.

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