شؤون فلسطينية

تيسير خالد: يدعو لتشكيل جبهة قومية متحدة في عموم فلسطين للتصدي "للفاشية الاسرائيلية‎‎"

تيسير خالد: يدعو لتشكيل جبهة قومية متحدة في عموم فلسطين للتصدي "للفاشية الاسرائيلية‎‎"
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد إلى "لقاء وطني فلسطيني جامع مع الداخل الفلسطيني للبحث في تشكيل جبهة قومية متحدة في عموم فلسطين التاريخية للتصدي للفاشية في اسرائيل بعدما أفرزت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي الخامس والعشرين صعود حزب المستوطنين واليمين المتطرف الفاشي بزعامة بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير،  وهو بكل تأكيد نبت شيطاني ساهم في صعوده رجل احتل في انتخابات الكنيست على امتداد الاعوام الثلاث الماضية بؤرة الاهتمام حين قسم الناخبين بين من معه ومن ضده بصرف  النظر عن روائح الفساد ، التي تحيط به".

وأشار الى أن "انتخابات الكنيست الاسرائيلي ، التي جرت يوم أمس لم تتمحور فقط حول شخصية بنيامين نتنياهو واحتمال حصول معسكره على اغلبية في الانتخابات تمكنه من تشكيل حكومة برئاسته بل وكذلك حول حزب الصهيونية الدينية الفاشي، الذي تحول إلى الحزب الثالث في الكنيست بقفزة من ستة مقاعد في انتخابات الكنيست الرابع والعشرين ، التي جرت قبل عام ونصف الى نحو 14 مقعدا أو يزيد في الكنيست الخامس والعشرين ، وما يترتب على ذلك من وزن وتأثير ملموس في القرار السياسي في دولة الاحتلال والعنصرية".

وأكد تيسير خالد، أن "نتائج هذه الانتخابات جاءت تؤكد ما أشار إليه الرفيق محمد بركة ، رئيس لجنة المتابعة في الداخل في كلمته أمام الدورة الأخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني في شباط الماضي لتضع جميع الفلسطينيين في فلسطين التاريخية كما في الشتات أمام مهمات وتحديات مختلفة عن سابقاتها وخاصة بهد ان تحول خطاب الكراهية والترانسفير والتطهير العرقي الى خطاب رسمي لدولة الاحتلال والفصل العنصري الاسرائيلية ، يهدد حاضر ومستقبل الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير بمركباته الثلاث : حقوق قومية ثابته وحقوق مواطنة ومساواة لأبناء الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1948 وحقوق قومية ثابته في الاستقلال والتحرر من الاحتلال والاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وحقوق قومية ثابتة في العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم وممتلكاتهم بالقوة العسكرية الغاشمة".

كما أكد أن "مثل هذه الجبهة القومية المتحدة يجب أن تكون مفتوحة لمشاركة جميع القوى والشخصيات التقدمية اليهودية في دولة اسرائيل، على محدوديتها بحكم محدودية الوضع الانساني في هذه الدولة، لأن صعود الفاشية بغطاء رسمي من خلال الكنيست في دولة الاحتلال والفصل العنصري لا يقتصر خطرها على الفلسطينيين وحدهم بقدر ما يمتد شرها على عموم فلسطين التاريخية بل ويتجاوزها الى ما هو أبعد من ذلك ليعم المنطقة بأسرها".

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34;: وعد بلفور أطلق الإشارة للشروع في بناء المشروع الصهيوني

"الديمقراطية": وعد بلفور أطلق الإشارة للشروع في بناء المشروع الصهيوني

مذكرات تفاهم مع المجموعات القاعدية ضمن مشروع الهاكاثون المجتمعي

مذكرات تفاهم مع المجموعات القاعدية ضمن مشروع الهاكاثون المجتمعي

مصطفى البرغوثي: صعود الفاشية هو أخطر نتائج الانتخابات الإسرائيلية

مصطفى البرغوثي: صعود الفاشية هو أخطر نتائج الانتخابات الإسرائيلية

الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية يستقبل فرقة بيسان الفلسطينية

الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية يستقبل فرقة بيسان الفلسطينية

في الذكرى 105 لوعد بلفور..&#34;التعاون الإسلامي&#34; تجدد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

في الذكرى 105 لوعد بلفور.."التعاون الإسلامي" تجدد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

&#34;التربية&#34; تكرم الفرق الفائزة في الأسبوع العربي للبرمجة

"التربية" تكرم الفرق الفائزة في الأسبوع العربي للبرمجة

&#34;الديمقراطية&#34;: الانتخابات الإسرائيلية خارج رهانات شعبنا وخيارنا هو المقاومة الشعبية والمسلحة

"الديمقراطية": الانتخابات الإسرائيلية خارج رهانات شعبنا وخيارنا هو المقاومة الشعبية والمسلحة

قيادي بـ(حماس): وعد بلفور جريمة بريطانية وشعبنا ما زال يعيش آثارها

قيادي بـ(حماس): وعد بلفور جريمة بريطانية وشعبنا ما زال يعيش آثارها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: وعد بلفور أطلق الإشارة للشروع في بناء المشروع الصهيوني

"الديمقراطية": وعد بلفور أطلق الإشارة للشروع في بناء المشروع الصهيوني

تيسير خالد: يدعو لتشكيل جبهة قومية متحدة في عموم فلسطين للتصدي &#34;للفاشية الاسرائيلية‎‎&#34;

تيسير خالد: يدعو لتشكيل جبهة قومية متحدة في عموم فلسطين للتصدي "للفاشية الاسرائيلية‎‎"

مصطفى البرغوثي: صعود الفاشية هو أخطر نتائج الانتخابات الإسرائيلية

مصطفى البرغوثي: صعود الفاشية هو أخطر نتائج الانتخابات الإسرائيلية

الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية يستقبل فرقة بيسان الفلسطينية

الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية يستقبل فرقة بيسان الفلسطينية

&#34;التربية&#34; تكرم الفرق الفائزة في الأسبوع العربي للبرمجة

"التربية" تكرم الفرق الفائزة في الأسبوع العربي للبرمجة

&#34;الديمقراطية&#34;: الانتخابات الإسرائيلية خارج رهانات شعبنا وخيارنا هو المقاومة الشعبية والمسلحة

"الديمقراطية": الانتخابات الإسرائيلية خارج رهانات شعبنا وخيارنا هو المقاومة الشعبية والمسلحة

قيادي بـ(حماس): وعد بلفور جريمة بريطانية وشعبنا ما زال يعيش آثارها

قيادي بـ(حماس): وعد بلفور جريمة بريطانية وشعبنا ما زال يعيش آثارها

الشخصيات المستقلة تطالب قمة الجزائر لوحدة الصف العربي ودعم المصالحة

الشخصيات المستقلة تطالب قمة الجزائر لوحدة الصف العربي ودعم المصالحة

منوعات

شاهد: سميرة عبدالعزيز تثير ضجة بما حدث معها بعد وفاة زوجها

شاهد: سميرة عبدالعزيز تثير ضجة بما حدث معها بعد وفاة زوجها

شاهد: إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول خبر حملها

شاهد: إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول خبر حملها

شاهد: دنيا بطمة ترفض مقارنتها بشيرين عبدالوهاب

شاهد: دنيا بطمة ترفض مقارنتها بشيرين عبدالوهاب

تعرف على الشرط الغريب الذي وضعته شيرين للزواج مرة أخرى

تعرف على الشرط الغريب الذي وضعته شيرين للزواج مرة أخرى

مودل روز تهاجم إحدى متابعاتها بسبب كلبها

مودل روز تهاجم إحدى متابعاتها بسبب كلبها

شاهد: حمزة نمرة يهدد (تويتر) بهذا الأمر

شاهد: حمزة نمرة يهدد (تويتر) بهذا الأمر

شاهد كيف أعلنت شهد برمدا عن حملها وجنس جنينها

شاهد كيف أعلنت شهد برمدا عن حملها وجنس جنينها

شاهد كيف دعمت هيفاء وهبي يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها

شاهد كيف دعمت هيفاء وهبي يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها

شاهد: إسعاد يونس تكشف عن إصابتها بشرخ في قدمها

شاهد: إسعاد يونس تكشف عن إصابتها بشرخ في قدمها

ماسك: 8 دولارات شهريًا لتوثيق الحساب في (تويتر)

ماسك: 8 دولارات شهريًا لتوثيق الحساب في (تويتر)

عربي

الأمين العام &#34;للتعاون الإسلامي&#34; يؤكد على المبادئ والقيم المشتركة بين المنظمة وجامعة الدول العربية

الأمين العام "للتعاون الإسلامي" يؤكد على المبادئ والقيم المشتركة بين المنظمة وجامعة الدول العربية

مجمع اللغة العربية يصدر توضيحًا بشأن إجازة الفعل &#34;اسْتَعْبَطَ&#34;

مجمع اللغة العربية يصدر توضيحًا بشأن إجازة الفعل "اسْتَعْبَطَ"

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق القمة العربية في العاصمة الجزائرية

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق القمة العربية في العاصمة الجزائرية

الأمين العام يؤكد وقوف &#34;التعاون الإسلامي&#34; مع قطر ضد سابقة التحريض على استضافتها &#34;كأس

الأمين العام يؤكد وقوف "التعاون الإسلامي" مع قطر ضد سابقة التحريض على استضافتها "كأس