مذكرات تفاهم مع المجموعات القاعدية ضمن مشروع الهاكاثون المجتمعي

رام الله - دنيا الوطنوقعت جمعية التنمية المجتمعية ممثلة بمديرها التنفيذي خالد شناعة مذكرات تفاهم مع ممثلي 14 مجموعة قاعدية وذلك بهدف تسهيل تنفيذ مرحلة تقييم الاحتياجات المجتمعية لتحديد المشاكل الرئيسة في التجمعات الأقل حظا المستهدفة، وذلك ضمن مشروع الهاكاثون المجتمعي Civic Hackathon الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع خدمات الاغاثة الكاثوليكية CRS ومؤسسة صحة العائلة الدولية fhi360 وذلك ضمن مشروع المشاركة المدنية والمجتمعية CPCE وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.وتهدف المذكرة لتقوية دور المجموعات القاعدية في المجتمع المدني الفلسطيني في عمليات صنع القرار على المستوى المحلي من خلال تعزيز المشاركة الفعالة في القضايا المجتمعية والمتعلقة في الشمول الاجتماعي والمساواة في النوع الاجتماعي.وتأتي هذه المذكرات تأكيداً على تعاون الطرفين ورغبتهما في بناء علاقة قائمة على الشراكة والتعاون لتنفيذ تقييم للاحتياجات والمشاكل ذات الأولوية في التجمعات لتحديدها وعمل تدخلات في المراحل الأخرى في المشروع للعمل على الحد منها وعلاجها، بصورة تضمن تأكيد أدوار ومسؤوليات الجمعية والمجموعات القاعدية في مرحلة التقييم فيما يتعلق بعدد من البنود التي ارتأى الطرفان التركيز عليها نظرا لأهميتها.كما تهدف مذكرات التفاهم لتوضيح أدوار ومسؤوليات كل من جمعية التنمية المجتمعية من جهة والمجموعات القاعدية من جهة أخرى خاصة فيما يتعلق بتنفيذ منهجية "البحث السريع بالمشاركة" لقياس الاحتياجات المجتمعية تمهيدًا لوضع الاحتياجات ضمن أولويات محددة تأخذ بعين الاعتبار التقاطع مع أهداف المشروع وامكانية تصميم مبادرات مجتمعية للمساهمة في تنفيذ حلول خلاقة تأخذ بعين الاعتبار محدودية الامكانيات المادية والبشرية المتاحة من خلال المشروع.وأشار شناعة إلى أن توقيع هذه المذكرة مع المجموعات القاعدية هي تكريس لعلاقة هامة بين الجانبين، كما أنها تمثل أداة مهمة ستشكل مخرجاتها مدخلات مدروسة للمراحل القادمة للمشروع خاصة فيما يتعلق بالتدخلات القاعدية التي يجري العمل على تصميمها ومن ثم تطبيقها اخذا بعين الاعتبار مفاهيم اساسية مثل المشاركة المجتمعية الشاملة لكل مكونات المجتمعات المحلية.يشار إلى أن جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر تنفذ مشروع الهاكاثون المجتمعي في جنوب الضفة الغربية والذي سيستمر لغاية شهر آيار علما أن المجموعات القاعدية تتشكل من مجالس شبابية ولجان مساءلة مجتمعية في المناطق التالية في 14 منطقة في محافظتي الخليل وبيت لحم وهي: الخضر، بيت فجار، زعترة، حلحول، الخليل، سعير، بني نعيم، بيت كاحل، السموع، الكرمل، الرماضين، بيت عوا، تفوح، دورا.