الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية يستقبل فرقة بيسان الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية أبو الفضل بعجي بمقر الحزب فرقة بيسان للفنون الشعبية الفلسطينية.وأكد خلال اللقاء بأعضاء الفرقة على دعم حزب جبهة التحرير الوطني اللامحدود لفلسطين ليس على المستوى السياسي والاقتصادي فقط، بل حتى في مجال الثقافة والفنون والتراث.وأوضح أهمية هذا الدعم المتزامن مع توقيع الفصائل الفلسطينية مؤخرا لوثيقة المصالحة الفلسطينية المعروفة بإعلان الجزائر.من جانبه، وجه رئيس وفد الفرقة وشاعرها، سيف السوداني، شكره للأمين العام على استقباله لهم، وللجزائر على فتحها الباب واسعا أمام الفرقة من أجل التعريف بالتراث الفلسطيني، وحمايته من محاولات السطو الصهيونية عليه.وقدّم السوداني هدية رمزية للأمين العام تمثل التراث الفلسطيني من مفتاح العودة، وزيتونة، وتطريز فلسطيني وعملات كنعانية ودلّة قهوة.يشار إلى أن فرقة بيسان الفلسطينية تشارك في إحياء احتفالات الجزائر بالذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة الجزائرية وستقيم الفرقة عدة حفلات في عدد من الولايات الجزائريةوفي نهاية الزيارة التقط أعضاء الفرقة صورا تذكارية مع الأخ الأمين العام في الساحة الخلفية لمقر الحزب، وأمام شجرة زيتون تم استجلابها من القدس سنة 2017، وغرسها بمقر حزب جبهة التحرير الوطني.