في الذكرى 105 لوعد بلفور.."التعاون الإسلامي" تجدد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة







رام الله - دنيا الوطنجددّت منظمة التعاون الإسلامي التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني العادل، من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.ودعت "التعاون الإسلامي"، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ105 لصدور اعلان بلفور المشؤوم، المجتمع الدولي لا سيما الأطراف الفاعلة منه إلى تصحيح هذا الظلم التاريخي، وتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.كما دعت المجتمع الدولي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق رؤية حل الدولتين، استنادا الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.وأشارت إلى أن هذه الذكرى ما تزال تشكل علامة قاتمة في الذاكرة والضمير الإنساني، وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة.