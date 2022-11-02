شؤون فلسطينية

"التربية" تكرم الفرق الفائزة في الأسبوع العربي للبرمجة

"التربية" تكرم الفرق الفائزة في الأسبوع العربي للبرمجة
رام الله - دنيا الوطن
كرمت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للتقنيات التربوية والمصادر، الفرق الفائزة بالدورة الثانية من مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، والتي كانت قد نظّمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة"، بمشاركة حوالي مليون طالب/ة من مختلف الدول العربية.

وشارك في حفل التكريم؛ وزير التربية مروان عورتاني، ووكيل الوزارة نافع عساف، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دواس دواس، ومدير عام التقنيات والمصادر بسام نعيم، وعدد من مديري التربية، والطلبة وذويهم، وحشد من الأسرة التربوية.

وأكد عورتاني أهمية تجذير ثقافة الإبداع لدى الطلبة وتحفيزهم للانخراط في مثل هذه المبادرات الملهمة، داعياً إلى تعميم كافة التجارب والمبادرات الطلابية المميزة وتسليط الضوء عليها وإشهارها؛ خاصة أن هذه النتاجات والمساهمات تبرهن على تألق الطلبة وتحديهم لكل الظروف الراهنة.

بدوره، هنأ دواس الطلبة على هذا التألق في هذه المسابقة، مشيراً إلى ضرورة نشر ثقافة علوم البرمجة وفروعها للاستمرار في إعلاء اسم فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية، شاكراً طواقم الوزارة على الجهود المبذولة في إنجاح المسابقة.

وتخلل الحفل مداخلات من الفرق الفائزة حول مشاريعها وآليات عملها، كما تم توزيع الدروع التكريمية على الفائزين.

يشار إلى أن فلسطين حصلت على المركز الأول في جائزة الدولة الذهبية على مستوى الوطن العربي لإنجازها ما يزيد عن 28000 نشاط خلال فترة المسابقة، كما حصلت على المركزين الأول والثاني لجائزة المدرسة الذهبية؛ وخمسة مراكز في جائزة الفريق الذهبي.

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