قيادي بـ(حماس): وعد بلفور جريمة بريطانية وشعبنا ما زال يعيش آثارها





وقال بدران في بيان صحفي: إن "ما ترتب على هذه الجريمة من تهجير، وقتل، واعتقال، وسرقة للأرض، ومس بكرامة الإنسان وحقوقه، جاء على يد أبشع كيان عنصري عرفه التاريخ البشري" .





وأضاف: أنه وبالرغم من "كل الجرائم الصهيونية إلا أن هذا المشروع فشل بعد كل هذه السنين في ترسيخ وجوده على أرضنا الطاهرة المباركة، فإرادة شعبنا الحية ظلت حاضرة في ميدان الصراع، قادرة على مواجهة هذا العدو في كل بقعة، وعلى كل جبهة، وفي كل لحظة، حتى وصلنا في هذه الأيام المباركة إلى هبة شعبنا العظيم في الضفة، والممتدة من نابلس شمالا إلى الخليل جنوبا مرورا بالقدس وبلداتها المجاهدة".



وتابع: إن "المشروع الصهيوني في ذكرى وعد بلفور يشهد مزيدا من الانكسارات، وها هو يجري انتخاباته الخامسة على التوالي، عاجزا عن تشكيل حكومة مستقرة، كاشفا عن تفكك غير مسبوق".





وأشاد بدران بالشعب الفلسطيني الذي "أدرك بفطرته وتجربته أن المقاومة هي الخيار الوحيد لردع العدوان، وحماية الوجود، وانتزاع الحقوق، وهو إلى نصر حتمي لا محالة".

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، (حماس) حسام بدران، أنه وفي "الذكرى الخامسة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم ما زال شعبنا الفلسطيني العظيم يعيش آثار الجريمة النكراء التي ارتكبتها بريطانيا بحقه".