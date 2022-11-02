الشخصيات المستقلة تطالب قمة الجزائر لوحدة الصف العربي ودعم المصالحة



وأضاف الوادية أن "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة لطالما نادى بالوحدة العربية ورص الصفوف لمواجهة المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، مؤكدًا أن الوحدة العربية مطلب فلسطيني وعربي لابد من العمل

على تحقيقه، لاسيما في ظل التشرذم الذي أصاب الأمة بعد ما يًسمى الربع العربي".



وشدد الوادية على ضرورة أن تتخذ قمة الجزائر قرارات حازمة لوقف قطار التطبيع العربي المجاني مع الاحتلال، مؤكدًا أن هذا التطبيع لن يخدم سوى الاحتلال.



كما دعا الوادية القادة العرب إلى "دعم القضية الفلسطينية قضية الأمة، وعدم ترك شعبنا وحيدًا يدافع عن أرضه ووطنه ومقدساته ومقدسات الأمة التي تنتهك من قبل الاحتلال في كل صباح ومساء".



واختتم الوادية تصريحه بالشكر الجزيل للجزائر الشقيقة رئيسًا وحكومةً وشعبًا على استضافة هذه القمة التي نتطلع إلى أن تكون أفضل من سابقاتها على صعيد الخروج بقرارات حازمة تخرج إلى حيز التنفيذ.



رام الله - دنيا الوطنطالبت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس التجمع القادة العرب، المجتمعون في الجزائر بالعمل الجاد على توحيد الصف العربي وجمع شمل الأشقاءالعرب في ظل حالة التفتت التي تشهدها أمتنا العربية.وأكد الوادية في تصريح صحفي صادر عن مكتبه على ضرورة أن يتمخض عن قمة الجزائر قرارات تخدم قضايا الأمة وتطلعات شعوبها، مشددًا على أهمية ألا تبقى هذه القرارات حبرًا على رق كسابقاتها.