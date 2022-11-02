(حماس) تعقّب على عملية الدهس الأخيرة غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن "الشباب الثائر في الضفة الغربية يضرب من جديد في عملية فدائية غرب رام الله ضد جنود جيش الاحتلال، رداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى وضد شعبنا الفلسطيني".وتابع خلال تصريح له، أن "‏الثورة المتصاعدة في الضفة، تُوسع جغرافيا عملها وأهدافها، والاحتلال يعيش حالة ارتباك حقيقة، ويعجز عن احتوائها".وأكد قاسم على أن "‏الشباب الثائر سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية، وأن وعد المقاومة بالتحرير هو الذي سيتحقق، وستظل كل الوعود الأخرى باطلة".