الزق يطالب الرئيس عباس "بقرار إنسانى" برفع مظلومية تفريغات 2005 أستيعابهم فى الأجهزة الأمنية

رام الله - دنيا الوطنأكد محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن مطالب تفريغات 2005 شرعي ومشروع وانساني ويجب أن يتم استيعابهم كموظفين بكامل الشروط الوظيفية وهو الحد الأدنى المطلوب فى هذه اللحظة بغض النظر عن المظلومية التى صمدوا وصبروا اتجاهها منهم الشهداء ومنهم الجرحى وأنهم استوفوا كافة الشروط الوظيفية العمومية ومنهم من تلقى رواتب كاملة وحصل على رتب عسكرية .وقال الزق للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بإن "هؤلاء الشباب منذ أكثر من 17 عام وهم صابرين وصامدين مطالبأ ألرئيس أبومازن لرفع هذه المظلونية عنهم واستيعابهم فى الأجهزة الأمنية لأن هذا حقهم الإنساني والوطني والحق الوظيفي وان كافة القوى السياسية تتشارك برفع هذه المظلومية".وشدد الزق على ضرورة "حشد كل الطاقات أمام حكومة فاشية واحتلال يسيطر على الأرض وماعليها وماتحتها وأن شعبنا الفلسطينى منذ وعد بلفور المشؤوم لن يستسلم لهذا المشروع الصهيونى المتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني".وأضاف الزق "كل الشعوب المحتلة التى ناضلت ضد محتليها كانت وحدة قواها السياسية والمجتمعية أساس انتصارها".ووجه الزق التحية "لروح الشهيد ياسر عرفات زعيم الشعب الفلسطينى ولأسرانا الابطال فرسان وأسود الوطن القابعين فى سجون الاحتلال وأكد أن الفرج قريب لحريتهم وأن حريتهم مؤكدة و قريبة".