بالفيديو: استشهاد المنفذ.. إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية دهس غرب الله









وقالت جمعية (إنقاذ بلا حدود) الإسرائيلية، إنه "تم إجلاء مستوطن مصاب عند حاجز مكابيم العسكري إلى مستشفى شعاري تسيديك في حالة متوسطة إلى خطيرة".



ووفقًا لما نشرته (نجمة داود الحمراء)، فإن المستوطن المصاب في عملية الدهس يبلغ من العمر 20 عامًا نقل إلى مستشفى شعاري تسيديك وحالته خطيرة.











بدورها، أوضحت الشؤون المدنية، بأن الشهيد الذي أطلق جيش الاحتلال النار عليه غرب رام الله، هو حباس عبد الحفيظ يوسف ريان من بلدة بيت دقو 54 عاماً.وقالت جمعية (إنقاذ بلا حدود) الإسرائيلية، إنه "تم إجلاء مستوطن مصاب عند حاجز مكابيم العسكري إلى مستشفى شعاري تسيديك في حالة متوسطة إلى خطيرة".ووفقًا لما نشرته (نجمة داود الحمراء)، فإن المستوطن المصاب في عملية الدهس يبلغ من العمر 20 عامًا نقل إلى مستشفى شعاري تسيديك وحالته خطيرة.

رام الله - دنيا الوطناستشهد فلسطيني، صباح اليوم، إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد عناصر جنود الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس أسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة ، على حاجز بيت عور العسكري غرب رام الله.