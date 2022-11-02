حركة فتح تبارك نجاح مؤتمر نقابة العاملين في البلديات بالمحافظات الجنوبية

رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية - مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية نجاح مؤتمر نقابة العاملين في البلديات بالمحافظات الجنوبية و تمنت لمجلس الإدارة الجديد المنتخب التوفيق والسداد لما فيه الخير لكل الشرائح العاملة في بلديات القطاع ،ودعت المفوضية إلى إفساح المجال للحريات النقابية و ضرورة و أهمية استعادة الدور النقابي عبر صناديق الاقتراع ليشمل مختلف النقابات العمالية و المهنية ،و توجهت المفوضية نيابة عن أحمد حلس أبو ماهر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة و التنظيم بالتحية و الشكر والتقدير لوزير العمل و لكل من في الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين و أعضاء المؤتمر الذين بذلوا جهوداً حثيثة حتى يرى هذا العمل الهام النور و غلبوا المصالح الوطنية و المهنية و وضعوها فوق كل اعتبار على قاعدة الشراكة الحقيقية الصادقة الأمينة على طريق الحرية و البناء .