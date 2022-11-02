انتخابات (كنيست): فرز نحو 71.3% من الأصوات ومعسكر نتياهو يتصدّر

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، تطورات نتائج الفرز الأولية لانتخابات (كنيست) الـ25.وبحسب صحيفة (معاريف)، فقد تم فرز نحو 71.3% من الأصوات وأصبحت من خلالها كتلة نتنياهو 67 مقعدا.وقالت القناة، إنه تم فرز 3,020,710 صوتًا حتى الآن، منها 17,880 صوتًا غير صالحة.في حين بلغت نسبة التصويت في انتخابات (كنيست) 2022 71.3% وهي أعلى نسبة منذ عام 2015.ووفقا لمعطيات لجنة الانتخابات المركزية، فإنه حتى الساعة 7:22 صباحا، تم فرز 3020710 أصوات التي تشكل 62% من مجمل الأصوات الحقيقة، وبحسب النتائج حصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 23.72%، بينما حزب (يش عتيد)، برئاسة لبيد حصل على 17.95%، فيما حصل تحالف "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، على 10.47%.وحصل (المعسكر الوطني)، برئاسة بيني غانتس على 9.1%، بينما الأحزاب الحريدية ممثلة بحزب (شاس) برئاسة أريه درعي على 9.11%، وحزب (يهدوت هتوراة) برئاسة موشي غافني، فاز بنسبة 7.23%. وفق ما نقل موقع (عرب 48)كما حصل حزب (يسرائيل بيتينو)، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 4.46%، وتحالف الجبهة والتغيير برئاسة أيمن عودة على 3.38%، وحزب (العمل) برئاسة ميراف ميخائيلي على 3.6%.وأظهرت النتائج أن 3 أحزاب تقترب من نسبة الحسم، هي حزب (ميرتس) برئاسة زهافا غلئون، بحصوله على 3.17%، وحزب التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، الذي حصل على 2.75%، بينما القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، حصلت على 2.47% من الأصوات.وبحسب النتائج الحقيقة المحدثة، وفرز 62% من الأصوات، وتوزيع هذه النسبة إلى مقاعد، يحصل الليكود على 33 مقعدا، (ويش عتيد) 25 مقعدا، و(الصهيونية الدينية) 14 مقعدا، و(المعسكر الوطني) 12 مقعدا، بالإضافة إلى حزب (شاس) 12 مقعدا.بينما يحصل حزب (يهدوت هتوراة) على 10 مقاعد، و(يسرائيل بيتينو) 6 مقاعد، وحزب العمل 4 مقاعد، والجبهة والتغيير، 4 مقاعد.