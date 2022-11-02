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الطقس: أجواء غائمة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق

الطقس: أجواء غائمة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى ان الجو يكون يوم غد الخميس، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارةن وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الجمعة المقبل غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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