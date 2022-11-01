دولي

مسؤول أمريكي: إيران تخطط لهجوم وشيك على السعودية

مسؤول أمريكي: إيران تخطط لهجوم وشيك على السعودية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صرح مصدر أمريكي مسؤول، لشبكة (CNN)، الثلاثاء، بأن المعلومات الاستخباراتية المشتركة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تشير إلى أن إيران ربما تخطط لهجوم وشيك على منشآت للطاقة في الشرق الأوسط، وتحديدًا في السعودية.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) قد ذكرت في تقرير لها نقلا عن مصادر سعودية وأمريكية أن المملكة شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم وشيك من إيران داخل السعودية سعيًا لتشتيت الانتباه عن الاحتجاجات داخل إيران، وأن القوات الأمريكية وقوات أخرى في المنطقة رفعت درجة تأهبها.

وطلبت شبكة (CNN) من مسؤولين سعوديين التعليق على تلك الأنباء لكن دون رد بعد.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة "قلقة" من التهديدات الإيرانية ضد السعودية، وأضاف: "نحن على اتصال دائم من خلال القنوات العسكرية والاستخبارية مع السعوديين، ولن نتردد في التحرك للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة".

وفي مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، رد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر على سؤال حول تقرير (وول ستريت جورنال)، قائلا: "لن أتحدث عن تفاصيل مستويات حماية القوات، ما يمكنني قوله هو أننا قلقون من التهديدات في المنطقة وفي اتصال مستمر مع شركائنا السعوديين حول المعلومات التي قد تكون لديهم". 

وأضاف رايدر: "كما قلنا سابقا فإننا نحتفظ بحق الدفاع عن نفسنا أينما كانت قواتنا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تهديد جديد محدد، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "ليس لدي أي شيء أضيفه أكثر مما قلته".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي قد وجه تهديدات مباشرة للمملكة العربية السعودية، متهما إياها بـ"التآمر" لإشعال الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ موت الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

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