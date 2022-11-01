نتنياهو يتصدر.. طالع النتائج الأولية لانتخابات (كنيست)

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات (كنيست) إسرائيل.ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن عينة نتائج انتخابات كنيست الخامسة والعشرين، هي 62 مقعدًا لكتلة نتنياهو، مقابل 54 مقعدًا لكتلة الائتلاف الحالي، و4 مقاعد لحزب الطيبي وعودة.وكان قد صرح مسؤولون كبار في حزب يائير لبيد، بأنه "بحلول الصباح ستتغير النتائج"، بحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.الليكود (نتنياهو) 31 مقعدايوجد مستقبل (لابيد) 24الصهيونية الدينية (سموتريتش) 14المعسكر الوطني (غانتس) 12شاس (درعي) 10يهدوت هتوارة (غافني) 7العمل (ميخائيلي) 5القائمة الموحدة "راعام" (عباس) 5إسرائيل بيتنا (ليبرمان) 4ميرتس (غالؤن) 54الطيبي وعودة 4