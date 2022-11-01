نتنياهو يتصدر.. طالع النتائج الأولية لانتخابات (كنيست)
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات (كنيست) إسرائيل.
ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن عينة نتائج انتخابات كنيست الخامسة والعشرين، هي 62 مقعدًا لكتلة نتنياهو، مقابل 54 مقعدًا لكتلة الائتلاف الحالي، و4 مقاعد لحزب الطيبي وعودة.
وكان قد صرح مسؤولون كبار في حزب يائير لبيد، بأنه "بحلول الصباح ستتغير النتائج"، بحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.
وفيما يلي باقي النتائج للأحزاب الأخرى:
الليكود (نتنياهو) 31 مقعدا
يوجد مستقبل (لابيد) 24
الصهيونية الدينية (سموتريتش) 14
المعسكر الوطني (غانتس) 12
شاس (درعي) 10
يهدوت هتوارة (غافني) 7
العمل (ميخائيلي) 5
القائمة الموحدة "راعام" (عباس) 5
إسرائيل بيتنا (ليبرمان) 4
ميرتس (غالؤن) 54
الطيبي وعودة 4
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