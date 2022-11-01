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شؤون فلسطينية

شاهد: افتتاح معرض "غذاؤنا" لعرض منتجات قطاع غزة برعاية رئاسية

شاهد: افتتاح معرض "غذاؤنا" لعرض منتجات قطاع غزة برعاية رئاسية
من داخل المعرض
رام الله - دنيا الوطن
افتتح اتحاد الصناعات الغذائية بمدينة غزة، صباح يوم الثلاثاء، معرض المنتجات الفلسطينية، وذلك في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وسط حضور ملفت من الشخصيات الوطنية وممثل عن الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى ممثلي عن الشخصيات الاعتبارية والاقتصادية. 

وشارك في افتتاح المعرض والذي يمتد لثلاثة أيام، وزارتا الاقتصاد والزراعة وشركات محلية ووطنية وسط أجواء تفاعلية ووطنية حملت الطابع الفلسطيني. 

ورحب ممثل اتحاد الصناعات الغذائية، المهندس تيسير الصفدي بالحاضرين، وذلك خلال كلمة قبل قص شريط الافتتاح، قائلًا: "نحن اليوم في اتحاد الصناعات الغذائية نرحب بكل الحاضرين، ونرفع رأسنا عالياً بأننا استطعنا إنجاح المعرض بهذه الصورة الوطنية البهية، والذي يهدف لتسويق المنتجات الفلسطينية لرفع الأيدى العاملة بغزة". 

من جانب أخر، قال رجل الأعمال وعضو اتحاد الصناعات الغذائية تامر الوادية، إن "هذا المعرض يعتبر الحدث الأكبر في تاريخ الاقتصاد الفلسطيني لما له دوراً هاماً في دفع عجلة الاستثمار الفلسطيني، وفرصة لإقناع الجمهور المحلي بالمنتج الفلسطيني الذي أصبح يضاهي المنتج الدولي الذي يحاول السيطرة على السوق المحلي". 

وأضاف الوادية لـ "دنيا الوطن": "‘ننا نعمل منذ سنوات على التواصل مع المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل للسماح بتصدير المنتجات المحلية للخارج، رغم كل هذه المحاولات إلا أننا نتفاجئ بالرفض القطعي".

وطالب بالتدخل من أجل لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني، ودعم المنتج المحلي الذي حصل على جوائز وشهادات دولية عديدة، والتي تساهم في بسط الطريق للمنتج الفلسطيني بأن يثبت نفسه في السوق الدولي والعربي. 

ولقي المعرض، اهتماماً كبيراً من المواطنين والزوار الذين حضروه، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم لمثل هذه المعارض التي تعطي الفرصة للمواطنين التعرف على منتجات بلدهم.
 



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