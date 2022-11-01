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شؤون فلسطينية

تبون: يجب منح فلسطين عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة

تبون: يجب منح فلسطين عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة
الرئيس تبون
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في كلمة له خلال افتتاح القمة العربية الـ31 في الجزائر، مساء الثلاثاء، بعدما تسلم رئاسة القمة من الرئيس التونسي، قيس سعيّد، "تنعقد القمة في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، خاصةً في ظل عالمنا الذي لم يعرف في تاريخنا المعاصر أزمات كما هو الحال في المرحلة الراهنة". 

وأضاف تبون "لا تزال الأزمات ماثلة أمامنا مع تعاظم التحديات"، مؤكداً أن "قضيتنا المركزية والجوهرية هي القضية الفلسطينية، خاصة وأنها تتعرض للتصفية في ظل ممارسات الاحتلال، وقتله للأبرياء، وبناء المستوطينات ومصادرة الأملاك، وتشريد السكان الأصليين، بما في ذلك مدينة القدس الشريف، ومحاولة تغيير معالمها التاريخية".

وتابع: "تمتلك منطقتنا العربية مقومات وموارد هائلة تؤهلنا أن نكون فاعلين في العالم كقوة اقتصادية، ولا بدّ من استعادة الثقة من أجل التأثير في المشهد العالمي والاقتصاد الدولي، وبناء تكتل اقتصادي عربي منيع، للتركيز على العمل العربي المشترك ذي الأثر الإيجابي الملموس بشكل سريع".

وأشار إلى أنّ "مبادرة السلام العربية ركيزة أساسية لقيام سلام عادل وشامل، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الـ67"، مشيراً إلى أنه "في ظل الأوضاع الراهنة، تبقى القضية الفلسطينية في صميم أولوياتنا". 

وشدد على أنه "سنطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة".

وأكّد قائلاً: "يتعين علينا في ظل عجز مجلس الأمن، والأمم المتحدة عن فرض حل الدولتين، أن نضاعف الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود، في ظل ما يتعرض له من ممارسات، ونؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية بجميع بنودها".

وزاد تبون: "أتطلع إلى أن يتم خلال القمة إنشاء لجنة من أجل دعم القضية الفلسطينية"، مشدداً على أنه "يجب منح فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوتها لتحقيق هذا المطلب العربي".

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