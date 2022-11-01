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شؤون فلسطينية

(عرين الأسود): سيقف الاحتلال مذهولًا من شدة ضربات مقاتلينا

(عرين الأسود): سيقف الاحتلال مذهولًا من شدة ضربات مقاتلينا
مجموعة (عرين الأسود)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مجموعة (عرين الأسود) بيانًا صحفيًا، مساء يوم الثلاثاء، قالت فيه: "لقد ظن الاحتلال وخاب ظنُّه أنّه يستطيع إنهاء عرين الأسود، وقلنا له أنك لا تعلم شيء عن عرين الأسود".

وأضافت (عرين الأسود): " ونقول له ستقف مذهولا مصدوما أمام روعة مقاتليها وشدة ضرباتهم ومفاجئاتهم، كما فاجئتك المقاومة عندما اغتلت الشهيد رائد الكرمي بمئات القتلى ستفاجئك جنين والخليل ونابلس ورام الله ستصدم من روع الضربات بإذن الله".

وفيما يلي نص البيان:

لقد خطّ أسد من أسود خليل الرحمن الشهيد البطل محمد الجعبري أول بيانات العرين بعمليته الجباره التي نفذها في كريات أريع موقعا فيهم القتلى والإصابات وقد أعاد للخليل عزها ومجدها.

إن أبناء عرين الأسود إذ يقفون ويؤدون التحية العسكرية لهذا البطل المغوار ونقسم لك يا شهيدنا البطل أن نبقى على عهدك ووعدك ونوجه كل التحية لعائلة الجعبري هذه العائلة التي لم تبخل على فلسطين من شمالها لجنوبها بالشهداء والمجاهدين والقادة.

نوجه التحية إلى عائلة أبو عيشة الكريمة تاج رؤوسنا ونقول للعائلتين أنتم سند الضفة الغربية توحدوا وتعالوا على الجراح أروهم بأسكم وأعيدوا لهم ذكريات زقاق الموت 

كما وتنعى مجموعة عرين الأسود الشهيد البطل المقدام منفذ عملية أريحا الشهيد بركات عوده طبت وطاب مقامك.

لقد ظن الاحتلال وخاب ظنُّه أنّه يستطيع إنهاء عرين الأسود وقلنا له أنك لاتعلم شيء عن عرين الأسود ونقول له ستقف مذهولا مصدوما أمام روعة مقاتليها وشدة ضرباتهم ومفاجئاتهم كما فاجئتك المقاومة عندما اغتلت الشهيد رائد الكرمي بمئات القتلى ستفاجئك جنين والخليل ونابلس ورام الله ستصدم من روع الضربات بإذن الله.

واهمٌ أنت وواهم كل من يعتقد أن نارنا هدأت  بركانٌ يغلي ولله الحمد يا أبناء شعبنا البطل يا درة التاج ويا تاج الرؤوس يا نبض كل مقاوم أنتم تستحقون أن نكون لكم درعٌ وسيف ومقاومتكم بإذن الله لن تخذلكم وإياكم أن تصدقوا المتخاذلين أو تلفتوا لتوافه الأمور فعزمنا وبأسنا شديد بإذن الله.

لمن ينادون بالسلام أنظر لانتخاباتهم وسترى خياراتهم سترى إفرازاتهم وستعلم رغم علمك أنك تلاحق سراب.. أما للمقاومين من عرين الأسود أو من الفصائل المباركة أو ذئابنا المنفردة إضربوهم في كل مكان فأي حياة هذه التي نحياها بسلام مع من يستبيح دمائنا ودماء أطفالنا رجالنا وأخواتنا، فلا والله إما حياة نسحق فيها الباغي سحقا وإما ممات كممات الوديع وأبو صالح كممات النابلسي والجعبري والتميمي.

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