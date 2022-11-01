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شؤون فلسطينية

عطاري يبحث تعزيز التعاون مع مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي

عطاري يبحث تعزيز التعاون مع مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي
صورة من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الثلاثاء، مع مدير التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية، تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الزراعية في فلسطين.

وأكد عطاري خلال الاجتماع الذي عقد في مكتبه برام الله، عمق العلاقة التي تربط وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي، مثمنا الدعم الذي يقدمه الاتحاد للقطاع الزراعي في فلسطين، خاصة في المناطق المسماة "ج" وقطاع غزة.

وهنأ وزير الزراعة العافية على استلام مهام منصبه في فلسطين، متمنيا له التوفيق والنجاح.

واستعرض الاجتماع البرامج والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في فلسطين، خاصة برنامج المساعدات الزراعية، ومشروع بناء نظام وخدمات التأمينات الزراعية المنفذ من خلال مؤسسة "أوكسفام" لصالح صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، ومشروع تطوير الثروة الحيوانية، والإنجازات المتحققة في هذا السياق، والدروس المستفادة من هذه المشاريع، وانعكاسها على القطاع الزراعي واسهاماتها في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى نوعية هذه التدخلات والتي تأتي في مجملها على شكل مشاريع تنموية، حيث أكد الجانبان ضرورة الاستمرار في هذه البرامج والمشاريع.

كما تطرق الاجتماع إلى المشاريع المستقبلية التي تعد ضرورة ملحة للقطاع الزراعي، وأهميتها من حيث دعم الجهود المشتركة مع جميع الشركاء لتطوير القطاع الزراعي كبرامج الإقراض الزراعي ومشاريع التغير المناخي ومشاريع التنوع الحيوي الزراعي، والأنشطة التي يمكن أن تكون تكميلية لجهود وزارة الزراعة لتطوير عمل الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي.

من جهته، تطرق العافية إلى الجهود المشتركة والتعاون الكبير بين وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي، مشيدا بالإنجازات المتحققة، ومؤكدا استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم والإسناد للقطاع الزراعي الفلسطيني.

وأشار إلى أنه وسيتم العمل على مشاريع مستقبلية عديدة متنوعة منها ما هو متعلق بالمرحلة الثانية من برنامج المساعدات الزراعية، ومشاريع المناخ والتنوع الحيوي الزراعي، وسبل الوصول للتمويل من خلال بنوك التنمية العاملة في مجالات الإقراض.

واتفق الجانبان على استمرار اللقاءات وتبادل الأفكار والقضايا المشتركة والتركيز على تواصل الجهود لتعزيز صمود المزارعين، والتنسيق مع جميع الشركاء لتعظيم الاستفادة من المبادرات والتمويلات المستقبلية، وصولاً لآليات من شأنها أن تعطي إنطلاقة واستدامة للقطاع الزراعي.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة عبد الله لحلوح، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام محمود فطافطة، ومدير عام مكتب الوزير فاطمه ارشيد، ومن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي شارك في اللقاء مديرا برامج القطاع الزراعي جواو انسليمو وعمار الخطيب.

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