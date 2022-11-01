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دولي

بوتين: روسيا مستعدة لتزويد دول أفريقيا بالحبوب مجانًا

بوتين: روسيا مستعدة لتزويد دول أفريقيا بالحبوب مجانًا
الرئيس الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، استعداد روسيا تزويد دول إفريقيا بالحبوب والأسمدة مجانا، وفق ما أعلن الكرملين.

وأضاف الكرملين في بيان عقب اتصال بين بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الروسي طالب بضمانات بعدم استخدام كييف ممرات الحبوب في أغراض عسكرية.

كما دعا إلى إجراء تحقيق مفصل في هجوم كييف على السفن في سيفاستوبول، متهما أوكرانيا استخدمت بدعم غربي ممر الحبوب لمهاجمة سيفاستوبول والسفن التي تحرس الممر، وفق قناة (العربية). 

من جهته، شدد أردوغان على ثقته بإقامة تعاون "يركز على حل قضية تصدير الحبوب، لافتا إلى أن تركيا تواصل اتخاذ المبادرات اللازمة مع جميع الأطراف لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية اسطنبول لشحن الحبوب.

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