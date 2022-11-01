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شؤون فلسطينية

"الأشغال" تناقش مقترح مشروع سكني لذوي الدخل المحدود في المحافظات الشمالية

"الأشغال" تناقش مقترح مشروع سكني لذوي الدخل المحدود في المحافظات الشمالية
صورة من جلسة المناقشة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان ورشة لمناقشة مقترح إقامة مشروع سكني يستهدف ذوي الدخل المحدود والذي يخدم محافظات طوباس وجنين ونابلس.

وخلال الورشة التي حضرها الوكلاء المساعدين ومدراء عاميين ومديريات، قال وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة إن المشروع المقترح في مدينة طوباس سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، مبيّناً أن الحكومة تلعب دور الميسّر في هذا المشروع، وذلك انطلاقا من دور الأشغال العامة بتوفير بيئة تمكينية للمواطنين لتوفير سكن ملائم لهم.

واستعرض الوكيل المساعد لشؤون الإسكان في الوزارة د. سليم أبو ظاهر التفاصيل المتعلقة بالمشروع المقترح، مبيناً أنه مشروع تطوير حضري متكامل ويتميز بأنه منخفض التكلفة ويراعي الاشتراطات البيئية ومتطلبات البناء الأخضر، ويهدف بالأساس إلى توفير سكن كريم وميسر لذوي الدخل المحدود.

وبيّن أن المشروع المقترح سيضم بنايات سكنية تتضمن نحو 1000 وحدة سكنية متنوعة المساحة، ستُنفذ على عدة مراحل، مضيفاً إن المشروع سيشمل خدمات ومرافق عامة وخدمات بيئية ومناطق استثمارية مشيراً إلى أن المشروع سيقام على أرضٍ حكومية حيوية في مدينة طوباس وتقع عند التقاء بين محافظات نابلس وجنين وطوباس، وتقدر مساحتها بـنحو 157 دونماً.

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