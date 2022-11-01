اشتية يبحث سبل الاستفادة من خبرات جمعية الصليب الأحمر الفرنسي

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، مع رئيس جمعية الصليب الأحمر الفرنسي فيليب دا كوستا، بحضور القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين مارتن بيرنت، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، ورئيس جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني د. رزق سليمية، أخر التطورات.وأشاد اشتية بالعلاقات الثنائية الفلسطينية والفرنسية المتميزة على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الدعم الفرنسي يتماشى مع الأولويات الوطنية الفلسطينية والأجندة الحكومية.وناقش اشتية سبل الاستفادة من خبرات الصليب الأحمر الفرنسي في مجال التمريض، خاصة بعد دعم فرنسا لبناء كلية ابن سينا للمهن الصحية كأول كلية في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، بالتماشي مع خطط الحكومة لجسر الهوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.