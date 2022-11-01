تركيا تعارض انضمام السويد لحلف (ناتو)

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، إنّ بلاده غير راضية عن الوعود التي قطعتها السويد بما يخص الانفصاليين الكرد، ومن غير المرجح أن ترفع اعتراضاتها على طلب السويد الانضمام إلى (ناتو) ما لم تتخذ خطوات أكثر تحديداً.وبحسب وكالة (بلومبريغ)، تشير تصريحات جيليك، قبل زيارة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ هذا الأسبوع ورحلة منفصلة لرئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون الأسبوع المقبل، إلى أنّ تركيا "لن تتماشى تلقائياً مع أعضاء الحلف الآخرين وتصدّق على طلبات العضوية".وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أعلن أنّه سيتوجّه قريباً إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن مصادقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، وفق قناة (الميادين).كذلك، أجرى رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي تحاول السويد إقناع أنقرة بالموافقة على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.وفيما تعدّ عضوية حلف شمال الأطلسي أولوية بالنسبة إلى الحكومة السويدية، أعلن كريسترسون الأسبوع الماضي أنه مستعدّ لزيارة أنقرة.