شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع الرئيس والمدير التنفيذي لأمديست تعزيز عمل المؤسسة في فلسطين

اشتية يبحث مع الرئيس والمدير التنفيذي لأمديست تعزيز عمل المؤسسة في فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس والمدير التنفيذي لأمديست ثيودور قطوف، سبل تعزيز عمل المؤسسة في فلسطين.

وثمن اشتية عمل المؤسسة في رفع قدرات الطلبة الفلسطينيين باللغة الإنجليزية، والمساهمة في توفير المنح الدراسية في الولايات المتحدة الأميركية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية عمل برامج إضافية تساهم في تعزيز قدرات المعلمين الفلسطينيين في التواصل، وطرق التعليم الحديثة باللغة الإنجليزية كونها تشكل لغة العصر.

يذكر أن أمديست هي منظمة أميركية غير ربحية، تعنى بأنشطة التعليم والتدريب والتطوير الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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