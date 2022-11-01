شؤون فلسطينية

جامعة دار الكلمة تطلق مسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022

جامعة دار الكلمة تطلق مسابقة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم وللسنة السابعة على التوالي، مسابقة جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022، والتي تهدف إلى تشجيع مهارات المصورات الشابات والمصورين الشباب في فلسطين ودعم مسيرتهم الإبداعية والتعبيرية.

وتنظم المسابقة هذا العام تحت شعار "فضاءات مأهولة"، حيث تستهدف المسابقة المصورات والمصورين والفنانات والفنانين من داخل فلسطين (الضفة الغربية، غزة، فلسطين 1948)، على أن يكون عمر الفنانة المتقدم/ة بين 18-35 عام، وأن يكون المتقدمة فلسطيني، بالإضافة إلى أن يكون المتقدمة قد قدم أعمالا تصويرية فنية سابقة أو أن يكون قد تلقى بعض التدريب أو الدراسة التصويرية الفنية.

وستشكل الجامعة لجنة لتقييم الصور الفوتوغرافية المقدمة للمسابقة، وتقوم هذه اللجنة باختيار أفضل 10 مشاريع فوتوغرافية ليتم عرضها في جاليري الجامعة خلال شهر كانون الثاني 2022، كما وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في حفل تنظمه الجامعة، وستقدم خلاله جوائز نقدية للفائزين، فقيمة الجائزة الأولى 1000 دولار، قيمة الجائزة الثانية 600 دولار، أما الجائزة الثالثة فقيمتها 400 دولار.

وقد تأسست "جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي" عام 2016 في فلسطين بمبادرة من القس البروفيسور متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة، تكريماً للفنانة الراحلة كريمة عبود، والتي أسهمت بشكل ريادي في تكريس الصورة الفوتوغرافية كشكل تعبيري وتوثيقي بصري في المجتمع الفلسطيني.

ومن الجدير بالذكر أنه تعد الراحلة كريمة عبود (1893-1940) من أوائل النساء الفلسطينيات اللواتي احترفن فن التصوير الفوتوغرافي في فلسطين في أوائل القرن العشرين، حيث عملت كريمة في مجال التصوير الفوتوغرافي التوثيقي لتصور الحياة في فلسطين والعائلة الفلسطينية في زمن الحداثة قبل النكبة، وافتتحت ستوديو للتصوير الخاص بها في مدينة حيفا في أوائل أربعينيات القرن العشرين وكانت تسافر في جميع أنحاء البلاد لتصوير المجتمع الفلسطيني والأماكن المهمة، موثقة الحياة الفلسطينية بعيداً كل البعد عن أعمال التصوير الفوتوغرافية الاستشراقية التي اشتهرت في تلك الحقبة.

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