القدس: "القنصلية البريطانية" ترفض استلام مذكرة احتجاج ضد وعد بلفور

رام الله - دنيا الوطنرفضت القنصلية البريطانية بالقدس، اليوم الثلاثاء، تسلم مذكرة احتجاج من شخصيات وفعاليات المدينة المقدسة على موقف الحكومة البريطانية المتمسك بوعد بلفور في الذكرى الخامسة بعد المئة لتصريح بلفور، مما اضطرهم إلى وضعها على بوابة القنصلية.ونظمت التجمع الوطني للمستقلين والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني قانونياً صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية البريطانية في حي الشيخ جراح بالقدس بمشاركة شخصيات وقوى وطنية مقدسية.ورفع المشاركون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان "تصريح بلفور.. لن نغفر ولن ننسى.. وستنتصر فلسطين"، "على بريطانيا أن تعتذر للشعب الفلسطيني وتتحمل المسؤولية الكاملة عن نكبته ومعاناته"، "وعد بلفور وضع حجر الأساس لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي".وقال منيب رشيد المصري رئيس التجمع الوطني للمستقلين في كلمة القاها أمام القنصلية البريطانية: "نقف اليوم أمام القنصلية البريطانية لنقول لبريطانيا باسم الشعب الفلسطيني البالغ عدد سكانه 14 مليون فلسطيني أنها ارتكبت جريمة بإعلانها عن وعد بلفور، مضيفاً أن وزير الخارجية البريطاني ألغى برسالة كتبها كل حقوق الشعب الفلسطيني".وأضاف المصري بقوله لبريطانيا: "أننا سنرفع قضية ضدها لتعتذر وتعوض عما ارتكبته من جريمة كبيرة عرفها التاريخ الإنساني والبشري والتاريخي بحق شعبنا الفلسطيني، لاًفتا أنه سيتم تسليم مذكرة للقنصلية البريطانية وهي الثالثة لإيصالها لحكومتها، ونأمل من الشعب البريطاني الحر معرفة ما سببه وعد بلفور من كارثة للفلسطينيين".وأكد المصري قائلاً سنثير القضية أمام مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات لوضعه في صورة ما سببه وعد بلفور للشعب الفلسطيني.بدوره، قال حاتم عبد القادر أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "أن الجريمة التي ارتكبت قبل 105 سنوات لا تنشأ حقاً لإسرائيل في هذه الأرض ولاحقاً لبريطانيا أن تعطي حقا لليهود".مضيفاً: "نحن أمام جريمة ما زالت تداعياتها ماثلة أمامنا منذ 105 سنوات حتى الآن من خلال الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني".وأكد عبد القادر على إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة النضال حتى تحقيق حقوقه المشروعة ونيل حريته بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.من جهته، أكد راسم عبيدات عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، أن الوقفة الاحتجاجية هذه تأتي في إطار وعد بلفور المشؤوم الذي مر على ذكراه 105 أعوام، مضيفاً أن بريطانيا تمعن في عدائها للشعب الفلسطيني حتى أن وزيرة خارجية بريطانية المستقبلية تنوي نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس، موضحاً أن النكبة الفلسطينية التي ترتبت على وعد بلفور ما زال شعبنا يدفع ثمنها من خلال المزيد من النكبات.وقال عبيدات: "كنا نتوقع من بريطانيا أن تعتذر عن وعد بلفور الذي ما زال يسبب نكبات لشعبنا، لكنها لم تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية ولا القانونية ولا السياسية، لذا يجب ملاحقتها في كل المؤسسات والمحافل الدولية لدفع تعويضات لشعبنا الفلسطيني".